В Швеции отменили мастер-класс Трусовой Loop Sport отменила мастер-класс Трусовой из-за давления Федерации фигурного катания Швеции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова

Мастер-класс российской фигуристки Александры Трусовой, который должен был пройти в шведском Стокгольме 27–28 августа, отменили, говорится в заявлении организаторов (Loop Sport). На решение повлияли рекомендации Федерации фигурного катания Швеции, передает Gamingdeputy.

Федерация фигурного катания Швеции рекомендовала пока не заниматься этим проектом, поэтому принимающий клуб вынужден отказаться, несмотря на то что Трусова приехала бы в Швецию как индивидуальная спортсменка со знаниями, которым многие стремятся научиться, — говорится в заявлении.

Сообщается, что на мастер-класс было продано 80% билетов. Помимо мастер-класса планировалось еще выступление фигуристки.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Решение было принято на конгрессе организации.