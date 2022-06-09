Трусова ответила на вопрос, продолжит ли она карьеру Трусова заявила, что она продолжает готовиться к новому сезону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова

Серебряный призёр Олимпийских игр-2022 в Пекине Александра Трусова заявила, что продолжает подготовку к новому сезону, сообщает «Матч ТВ». После Игр в Пекине фигуристка отмечала, что ей необходимо время для того, чтобы всё осмыслить.

Буду ли продолжать карьеру? Посмотрите в сезоне, я готовлюсь, тренируюсь, — заявила Трусова.

9 июня фигуристка приняла участие в соревнованиях по прыжка в длину в рамках Недели лёгкой атлетики. Русская ракета исполнила четыре попытки. Лучший свой результат она показала при исполнении последнего прыжка — 4,19 м. Остальные попытки: 3,80, 3,94 и 4,10 м.

Ранее олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский оценил выступление фигуристки Александры Трусовой на Неделе лёгкой атлетики в Москве. По его мнению, спортсменка показала достойный результат для первого раза и внесла свой вклад в престиж этого вида спорта.