Трагедия ученика Тарасовой: кто убил фигуриста Дениса Тена Пять лет назад, 19 июля, олимпийский чемпион скончался от большой потери крови после нападения

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Баннер, посвященный погибшему казахскому фигуристу Денису Тену

Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года Денис Тен погиб ровно пять лет назад, 19 июля 2018 года, в Алма-Ате. Фигуриста порезали ножом, и, несмотря на усилия врачей, он скончался от большой потери крови. Каким был Денис Тен, что именно произошло в день трагедии и как его вспоминают коллеги — в материале NEWS.ru.

Как погиб Денис Тен

В июле 2018 года Тен на несколько дней прилетел в Казахстан. Выйдя из кафе в центре Алма-Аты, фигурист направился на парковку и увидел, что двое злоумышленников снимают зеркала с его автомобиля. Спортсмен побежал за преступниками, завязалась драка, в которой Тен получил два ножевых ранения в ногу. Один из ударов повредил бедренную артерию, фигурист за короткое время потерял большое количество крови. Спортсмена увезли на скорой, но в больнице он скончался. За месяц до смерти Тен отметил 25-летие.

Фото: Анатолий Устиненко/РИА Новости На церемонии прощания с фигуристом Денисом Теном во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алма-Ате

Как наказали убийц фигуриста

Казахстанская полиция на следующий день задержала подозреваемых: 24-летнего Нуралы Киясова и 23-летнего Армана Кудайбергенова, а через неделю под стражу взяли их сообщницу — 23-летнюю Жанар Толыбаеву. Через полгода состоялся суд, который приговорил убийц к 18 годам лишения свободы, их подельница получила четыре года. Родственники Тена считали, что убийство носило заказной характер, однако суд этого не подтвердил.

«Прошу прощения у мамы Дениса, у граждан Казахстана. У меня даже мыслей не было, что мы можем нанести вред здоровью, убить кого-то. Планировали только украсть зеркала, чтобы получить деньги. Я признаю кражу и легкий вред здоровью, но не признаю убийство. Я от всего сердца раскаиваюсь», — заявил на суде Кудайбергенов, слова которого приводил Life.

Как в России и Казахстане отреагировали на случившееся

19 июля 2018 года многие спортсмены оставляли посты в соцсетях, в которых вспоминали Тена, выражали соболезнования его близким или ругали преступников. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин так отреагировал на смерть Тена: «Ушел не просто фигурист, а часть нас! Часть меня! Как?! Зачем?! Просто нет слов... Пусть сдохнут эти твари, кто причастен, сядут и сдохнут в тюрьме», — написал спортсмен в день убийства Тена.

Фото: Анатолий Устиненко/РИА Новости На церемонии прощания с фигуристом Денисом Теном во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алма-Ате

Бывший тренер Дениса Елена Буянова назвала случившееся ужасным горем и отметила заслуги фигуриста. «Денис — потрясающий талант. Такими рождаются единицы, он талантлив не только в спорте, но и в жизни. Очень разносторонний человек. У него с детства были звездные задатки, но ему было тяжело пробиваться», — поделилась Буянова с РИА Новости.

Случившееся с Теном стало для Казахстана национальной трагедией. Нурсултан Назарбаев, занимавший в то время пост президента страны, лично позвонил родителям фигуриста, выразил им соболезнования и пообещал максимально строго наказать убийц.

Что сказала о Тене Татьяна Тарасова

Накануне 19 июля 2023-го заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, работавшая с Денисом Теном, поделилась с NEWS.ru воспоминаниями о нем.

«Один из самых любимых для меня фигурист и человек. Я была счастлива, что он у меня был, удалось его тренировать, просто была счастлива. У него был необыкновенный талант, труженик, очень интересный человек. Это настоящая, огромная потеря для спорта. И пусть ответят все те, кто имеет отношение к его гибели», — сказала Тарасова.

Когда корреспондент NEWS.ru позвонил Алексею Ягудину спустя пять лет после гибели Тена, фигурист ответил кратко: «Все уже было сказано ранее».

Как Тен попал тренироваться к Елене Буяновой

Спортсмен начал заниматься фигурным катанием в родной Алма-Ате, условия для тренировок были непростыми. Зимой Тен занимался на открытых площадках, а летом ему приходилось тренироваться на маленьком катке в торговом центре, рядом с фуд-кортом.

Когда спортсмену было 10 лет, он хорошо проявил себя на турнире в Омске и получил приглашение тренироваться в России под руководством Елены Буяновой. Семья фигуриста решилась на переезд в другую страну ради будущего сына.

Под руководством Буяновой Тен начал принимать участие в юниорских соревнованиях, где не занимал призовых мест, но часто попадал в топ-10. Первым крупным успехом стало его выступление на взрослом чемпионате мира — 2009, где Тен был самым молодым участником. Спортсмен из Казахстана показал очень хороший результат для дебютанта и стал восьмым.

Как Тен стал олимпийским призером

На дебютных для себя Играх-2010 в Ванкувере Тен занял 11-е место, поле чего решил начать тренироваться у американца Фрэнка Кэррола. Под его руководством он добился главных успехов в карьере: взял серебро на ЧМ-2013 и бронзовую медаль на Олимпийских играх в Сочи. И это притом что после короткой программы на ОИ-2014 он занимал лишь девятое место.

Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press Гран-при ИСУ по фигурному катанию 2017, Кубок Ростелекома

В 2015-м Тен завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, а в 2017-м — золотую на Зимней Универсиаде. Ранее никто из казахских фигуристов не добивался таких успехов.

Тен запомнился зрителям неповторимым стилем катания, уникальными программами и качественным выполнением каждого элемента. При этом спортсмен ни с кем не конфликтовал, у него было много друзей среди фигуристов, а публика всегда радостно встречала его на льду.

Как в Казахстане увековечили память Тена

Почти сразу на месте убийства Тена появился мемориал из игрушек и цветов, которые приносили жители. Через год там установили бронзовый памятник фигуристу — изображающую спортсмена скульптуру высотой 2,4 метра. Она расположена на постаменте, в который вмонтирована копия бронзовой олимпийской медали Дениса. На доме в Алма-Ате, где жил Тен, установили мемориальную доску.

Незадолго до смерти фигурист написал сценарий для фильма и анонимно отправил его на конкурс в компанию режиссера Тимура Бекмамбетова. Сценарий дошел до полуфинала конкурса, а Бекмамбетов уже после смерти Тена снял по нему картину «Слепая любовь». Она вышла в прокат летом 2022 года.

В Казахстане в честь Тена проводится ежегодное ледовое шоу «Друзья Дениса», в котором принимают участие известные фигуристы со всего мира.

Читайте также:

Татьяна Тарасова почтила память убитого фигуриста Дениса Тена

Суд огласил приговор убийцам фигуриста Дениса Тена

Ягудин показал шуточное блюдо для похудения

Валиева ответила, готова ли она выступать под чужим флагом

Сергей Бубка может лишиться всех госнаград: почему он стал врагом Украины