Струсили: в Швеции испугались мастер-класса российской фигуристки Местная федерация фигурного катания запретила приглашать Трусову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова

В Европе отменили Александру Трусову. И это не шутка. Федерация фигурного катания Швеции настояла на отмене мастер-класса с участием российской фигуристки. Вопреки огромному желанию со стороны организаторов. Рассказываем, что произошло.

Федерация настояла на отмене, организаторы были против

В ситуации полной отмены российского спорта новость о планируемом мастер-классе Александры Трусовой в Стокгольме звучала более чем удивительно. Однако организаторы семинара, в роли которых выступили производитель спортивной одежды Loop Sport и один из старейших клубов Швеции «Юргорден», были максимально настроены провести этот ивент. Например, в социальных сетях Loop Sport последние посты были посвящены российской фигуристке.

Но недолго музыка играла. Не прошло и недели с анонса о планируемом мероприятии, как мастер-класс пришлось отменить. Сегодня, 22 июля, на сайте организаторов появилось письмо об отмене семинара. Причина такого решения — давление со стороны Федерации фигурного катания Швеции.

Федерация фигурного катания Швеции рекомендовала пока не заниматься этим проектом, поэтому принимающий клуб вынужден отказаться, несмотря на то что Трусова приехала бы в Швецию как индивидуальная спортсменка со знаниями, которым многие стремятся научиться, — говорится в сообщении.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александра Трусова

В заявлении обратили внимание на невероятный вклад серебряного призера Олимпийских игр 2022 года в развитие фигурного катания, назвали ее человеком, принадлежащим к миру прогресса и будущего человечества, а также отметили, что Трусова никогда не была вовлечена ни в какие политические проекты.

Одним словом, организаторы дали понять, что им безразлична национальность спортсменки. Для них она в первую очередь выдающийся спортсмен, который вдохновляет и мотивирует совершенствоваться.

Однако не только организаторы ждали Трусову, мастер-класс привлек внимание местных жителей. За одну неделю было распродано 80% билетов. Причем стоимость их была не самая дешевая. Участие в мастер-классе стоило 1895 крон — около 9 тыс. рублей.

Политический след

Но желания обычных людей и организаторов оказались пустым звуком в сравнении с политическим контекстом. Как известно, с начала спецоперации России на Украине преобладающее большинство спортивных федераций отстранили российских спортсменов от международных соревнований. Международный союз конькобежцев (ISU) был в числе первых, кто ввел санкции. На недавнем конгрессе организации отстранение для россиян было продлено.

Даже если абстрагироваться от спортивной повестки, в мире сейчас не самое благоприятное отношение к россиянам. Достаточно вспомнить, как в Миланском университете несколько месяцев назад отменили лекции по творчеству Федора Михайловича Достоевского. И сколько таких примеров с начала спецоперации было — не счесть!

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александра Трусова

Поэтому неудивительно, что Федерация фигурного катания Швеции в итоге настояла на отмене мастер-класса. Они сочли потенциально опасным/провокационным мероприятие с участием россиянки Трусовой. Кажется, кто-то по-настоящему струсил. Что ж, бывает.

«Преступление против детей»

Как отреагировали на отмену семинара Трусовой у нас в стране, несложно догадаться. Многие эксперты ожидаемо отметили политический след в решении Федерации Швеции. А Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявила, что в первую очередь шведы совершили преступление против собственных детей.

Это совершенно несправедливо по отношению к Трусовой, которая сейчас является звездой мирового фигурного катания. Многие дети, которые занимаются фигурным катанием, хотели бы познакомиться, пообщаться, перенять многие вещи у нашей спортсменки. То, что сейчас происходит, это полная дискриминация. Я не понимаю, при чем тут Саша и политическая ситуация в мире. Трусова — добрая, искренняя девочка, фигуристка, победившая гравитацию. Дети, как все наши действующие спортсмены, никакого отношения не имеют к политике. Они хотят видеть Сашу как своего героя. Эти санкции (отмена мастер-класса. — NEWS.ru) преступление перед всеми детьми, которые хотели посетить мастер-класс, — сказала Рудковская в разговоре с NEWS.ru.

Итог в этой истории один: россиян ни в каком статусе не хотят видеть на «международной арене» — ни в качестве спортсменов, ни в качестве приглашенных гостей на мастер-классы. И как бы ни кричали некоторые наши специалисты о том, что без русских долго ТАМ не протянут, это большое заблуждение. Наших спортсменов, даже таких прославленных, как Александра Трусова, нигде не ждут, и нам нигде не рады.

Это новые реалии жизни. И инцидент с мастер-классом Трусовой нам об этом в очередной раз напомнил.