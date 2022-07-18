СМИ: двукратный олимпийский чемпион Ханю объявит о завершении карьеры Nikkan Sports: двукратный олимпийский чемпион фигурист Ханю объявит о завершении карьеры

Юдзуру Ханю (Япония)

Японский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщает газета Nikkan Sports со ссылкой на осведомлённый источник. По данным издания, о своём решении спортсмен объявит 19 июля на специальной пресс-конференции в Токио.

Пресс-конференция запланирована на 11:00 по московскому времени. По имеющейся информации, следующей целью Ханю станет создание ледового шоу, с которым он отправится в мировое турне.

Юдзуру Ханю 27 лет. На Олимпиаде в Пекине он занял четвёртое место в мужском одиночном катании. Спортсмен упал в произвольной программе при попытке впервые в истории исполнитель четверной аксель. Позже он сообщил, что у него возникли проблемы с ногой.

Ханю стал обладателем двух золотых олимпийских медалей на Играх в Сочи (2014) и Пхёнчхане (2018). Также он является двукратным чемпионом мира. В 2016 году на соревнованиях в Монреале Ханю впервые в истории исполнил четверной риттбергер.

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