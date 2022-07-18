Японский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщает газета Nikkan Sports со ссылкой на осведомлённый источник. По данным издания, о своём решении спортсмен объявит 19 июля на специальной пресс-конференции в Токио.
Пресс-конференция запланирована на 11:00 по московскому времени. По имеющейся информации, следующей целью Ханю станет создание ледового шоу, с которым он отправится в мировое турне.
Юдзуру Ханю 27 лет. На Олимпиаде в Пекине он занял четвёртое место в мужском одиночном катании. Спортсмен упал в произвольной программе при попытке впервые в истории исполнитель четверной аксель. Позже он сообщил, что у него возникли проблемы с ногой.
Ханю стал обладателем двух золотых олимпийских медалей на Играх в Сочи (2014) и Пхёнчхане (2018). Также он является двукратным чемпионом мира. В 2016 году на соревнованиях в Монреале Ханю впервые в истории исполнил четверной риттбергер.
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