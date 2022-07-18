Рудковская рассказала о ценах в академии Плющенко Рудковская заявила, что абонемент на занятия в академии Плющенко стоит 50 тыс. рублей

Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press

Яна Рудковская

Продюсер Яна Рудковская заявила, что абонемент на занятия в академии Плющенко стоит 50 тыс. рублей, передает Russia Today. Также она отметила, что в академии только одна звезда — это Евгений Плющенко.

В академии Плющенко есть только одна звезда — это он сам. Станете олимпийскими чемпионами — тоже будете звездами, — заявила Рудковская.

Рудковская также отметила, что абонемент в их академии стоит 50 тыс. рублей. На бесплатной и спонсорской основе выступают фигуристы, которые этого заслужили.

Ранее Рудковская заявила, что для нее и для многих поклонников фигурного катания со всего мира победительницей Олимпийских игр в Пекине является Александра Трусова. Ранее фигуристка отметила, что она заслужила выиграть золото ОИ-2022 своим прокатом с пятью пятерными прыжками.