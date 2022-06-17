Рудковская назвала «настоящую» победительницу Олимпиады в Пекине Продюсер Рудковская заявила, что Трусова выиграла Олимпиаду в Пекине

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Яна Рудковская

Продюсер Яна Рудковская заявила, что для неё и для многих поклонников фигурного катания со всего мира победительницей Олимпийских игр в Пекине является Александра Трусова, сообщает «Спорт-Экспресс». Ранее фигуристка отметила, что она заслужила выиграть золото ОИ-2022 своим прокатом с пятью пятерными прыжками.

Для меня, для нашей команды, для многих поклонников со всего мира и для тех людей, с которыми я общаюсь, Саша Трусова выиграла Олимпиаду, — сказала Рудковская.

Олимпийские игры в Пекине выиграла Анна Щербакова, Трусова стала второй.

В феврале на Играх-2022 в Пекине Трусова расплакалась после того, как стала второй в женском одиночном турнире. Спортсменка также отказывалась идти на церемонию награждения. Журналисты крупным планом сняли истерику россиянки.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не хочет комментировать «глупости» серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой. Таким образом она отреагировала на слова фигуристки о том, что она заслужила золото в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде.