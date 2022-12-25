Олимпийская чемпионка Татьяна Навка представила свое новое ледовое шоу «История любви Шахерезады». Благодаря специально созданным для шоу уникальным костюмам, декорациям и спецэффектам зрители могут перенестись в атмосферу сказочного Востока.
Главные роли в представлении исполняют звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Пётр Чернышёв, Виктория Синицина, Никита Кацалапов.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктория Синицина в роли Шахерезады на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктория Синицина в роли Шахерезады и Никита Кацалапов в роли Шахрияра на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Щербакова в роли Богини на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Петр Чернышев в роли царя Миргали и Татьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Иван Ригини в роли Джина на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Жлудова на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Щербакова в роли Богини на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Егор Мурашов в роли Аладдина и Иван Ригини в роли Джина на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктория Синицина и Никита Кацалапов на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Егор Мурашов в роли Аладдина и Татьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктория Синицина и Никита Кацалапов на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктория Синицина и Никита Кацалапов на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»