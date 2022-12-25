Сказочный Восток: Навка представила ледовое шоу «История любви Шахерезады»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Синицина на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка представила свое новое ледовое шоу «История любви Шахерезады». Благодаря специально созданным для шоу уникальным костюмам, декорациям и спецэффектам зрители могут перенестись в атмосферу сказочного Востока.

Главные роли в представлении исполняют звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Пётр Чернышёв, Виктория Синицина, Никита Кацалапов.