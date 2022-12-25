Олимпийская чемпионка Татьяна Навка представила свое новое ледовое шоу «История любви Шахерезады». Благодаря специально созданным для шоу уникальным костюмам, декорациям и спецэффектам зрители могут перенестись в атмосферу сказочного Востока.

Главные роли в представлении исполняют звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Пётр Чернышёв, Виктория Синицина, Никита Кацалапов.

Виктория Синицина в роли Шахерезады на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Синицина в роли Шахерезады на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Виктория Синицина в роли Шахерезады и Никита Кацалапов в роли Шахрияра на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Синицина в роли Шахерезады и Никита Кацалапов в роли Шахрияра на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Татьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Анна Щербакова в роли Богини на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Щербакова в роли Богини на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Актеры на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Петр Чернышев в роли царя Миргали и Татьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петр Чернышев в роли царя Миргали и Татьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Иван Ригини в роли Джина на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Ригини в роли Джина на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Анна Жлудова на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Жлудова на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Анна Щербакова в роли Богини на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Щербакова в роли Богини на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Егор Мурашов в роли Аладдина и Иван Ригини в роли Джина на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Егор Мурашов в роли Аладдина и Иван Ригини в роли Джина на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Виктория Синицина и Никита Кацалапов на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Синицина и Никита Кацалапов на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Егор Мурашов в роли Аладдина и Татьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Егор Мурашов в роли Аладдина и Татьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Виктория Синицина и Никита Кацалапов на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Синицина и Никита Кацалапов на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Виктория Синицина и Никита Кацалапов на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Синицина и Никита Кацалапов на премьерном показе нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Анна Щербакова, Татьяна Навка, Виктория Синицина и Никита Кацалапов (слева направо) после премьерного показа нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Щербакова, Татьяна Навка, Виктория Синицина и Никита Кацалапов (слева направо) после премьерного показа нового ледового шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт»