Самоделкина выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Самаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Софья Самоделкина

В Самаре проходит пятый этап серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. По итогам короткой программы на первом месте окаазлась Софья Самоделкина, ученица Светланы Соколовской.

За программу Самоделкина получила от судей 73,15 балла. Такой результат оказался возможен несмотря на падение с тройного акселя. Спортсменка также чисто прыгнула тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп.

Вторую позицию занимает Анна Фролова – 70,74 балла, третью - серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова – 69,50.

Предыдущий этап Гран-при России, прошедший на прошлой неделе в Москве, выиграла 25-летняя Елизавета Туктамышева, чемпионка мира 2015 года.

14 ноября сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство потребовало от Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать российскую фигуристку, победительницу Олимпийских игр Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.