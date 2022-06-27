Саитов оценил перспективы Загитовой в боксе Саитов заявил, что Загитова вряд ли начнет боксерскую карьеру

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Алина Загитова

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов оценил перспективы победительницы Игр, фигуристки Алины Загитовой в его виде спорта, сообщает Metaratings. По его словам, россиянка вряд ли начнет боксерскую карьеру.

Думаю, что выступать дальше она не собирается, потому что тренируется с тренером, а чтобы выступать, нужен спарринг-партнер, и желательно не один. Нужны разноплановые: высокие — низкие, правши — левши. Загитова только первые шаги делает. Может быть, ей захочется провести какой-нибудь бой, но я думаю, что нет, — заявил Саитов.

Ранее о дебюте Загитовой в боксе высказался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. По словам специалиста, он не против выступления профессиональных спортсменов в непрофильных для себя видах, однако это не должно выглядеть комично.

Загитова провела спарринг с Саитовым 25 июня. Мероприятие прошло в рамках Дня московского спорта в «Лужниках».