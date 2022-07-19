Предатели? Кто из фигуристов изменил Родине во вселенной Терюшкова Список внушительный

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Роман Терюшков взволновал общественность своей безумной идеей приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Конечно, никто к подобной новаторской инициативе не отнесся серьезно. Даже в Кремле отметили, что до таких мер не дойдет. И это хорошо. В противном случае фигуристам пришлось бы несладко. Только за последние несколько лет федерации многих стран изрядно обогатились российскими спортсменами. Вспоминаем самые свежие примеры переходов под другой флаг в фигурном катании.

Сборная Грузии

Тяжело представить группу Этери Тутберидзе без Мориса Квителашвили. Фигурист родился в Москве и всю жизнь тренируется здесь. Вплоть до 2016 года он представлял сборную России, но затем решил сменить гражданство на грузинское. Причина — неудовлетворительные результаты. За все время выступления в России он единожды пробился на верхнюю ступень пьедестала. Случилось это на Кубке России среди взрослых в 2014 году.

Переход состоялся весной 2016 года, а уже в декабре (да, в тот период не было жестких карантинов для переходов) он стал победителем турнира в Будапеште. Дальше — больше. Уже в следующем (2017/18) сезоне Квителашвили выиграл чемпионат страны, а через два года зацепился за бронзу на чемпионате Европы в Минске. Это огромное достижение для команды Грузии и для Мориса лично.

В олимпийском сезоне фигурист тоже сумел сверкнуть. Он занял первое место на Гран-при России, оставив позади таких лидеров российской сборной, как Михаил Коляда. На чемпионате мира, который прошел без наших спортсменов, Морису немного не хватило, чтобы зацепиться за пьедестал турнира, — четвертое место. На Олимпийских играх в Пекине результаты были не самыми высокими (шестое место в командном турнире, десятое — в личном), но сам факт того, что он до них добрался, уже можно считать большим достижением.

В Грузии также выступает ученица Евгения Рукавицына Анастасия Губанова. Она примкнула к сборной Грузии не так давно — в 2021 году. Так как разрешение на трансфер было получено еще в 2020 году, фигуристка тоже прошла этап карантина безболезненно.

В России Анастасия считалась одной из перспективных фигуристок. Она демонстрировала хорошие результаты на юниорском уровне. В том числе на международных стартах. Однако ее профессиональный путь пришелся на доминирование трио ТЩК (Трусова, Щербакова, Косторная). Когда ученицы Тутберидзе поставили на поток элементы ультра-си, Губанова уже не могла с ними конкурировать.

В сборной Грузии фигуристка пока тоже не блистает. Однако уже сейчас видна польза этого трансфера. Благодаря своевременному уходу из команды России она смогла поехать на Игры-2022.

Фото: vk.com/anastasia_gubanova Анастасия Губанова

Сборная Польши

Слабые результаты на внутренней арене (15-е и 9-е места на первенстве России среди юниоров) подтолкнули к смене спортивного гражданства одну из ярких фигуристок своего поколения Екатерину Куракову. Сезон-2018/19 стал первым для Кати в качестве фигуристки сборной Польши. Правда в первый год все международные старты спортсменка пропустила из-за процедуры перехода. Зато на внутренней арене она сразу же заявила о себе. Вчерашняя россиянка стала чемпионкой Польши как по взрослым, так и по юниорам. В следующем году она снова повторила этот трюк, а в сезоне-2020/21 стала уже трехкратной чемпионкой Польши. На международных стартах фигуристка пока не блистает — только две победы на «челленджерах» в сезоне-2019/20. На Олимпиаде в Пекине она заняла 12-е место.

В сезоне-2020/21 также оформил переход в команду Польши Владимир Самойлов. Бывший фигурист Тутберидзе показывал хорошие результаты на юниорском уровне, но он все равно сильно уступал лидерам национальной команды. Выход был один — смена гражданства. Новый этап в жизни не обернулся стопроцентным попаданием в яблочко. Пока фигурист показывает очень нестабильные результаты. Например, на внутреннем первенстве Польши он завоевал первое место (и на открытом чемпионате Баварии), а на чемпионате мира пришел только 27-м. Пока так.

Фото: Владимир Самойлов/vk.com Владимир Самойлов

Сборная Азербайджана

Не удалось проявить себя в России и Екатерине Рябовой. В связи с этим в 2019 году состоялся ее переход под флаг Азербайджана. В том же году она поехала на чемпионат Европы в Минск, где расположилась на итоговой 12-й строчке. Уже в следующем году в Граце (Австрия) она в два раза улучшила свой результат, заняв шестое место. На последнем чемпионате Европы в Таллине она также оказалась шестой. Это лучший ее результат на больших международных стартах.

Рябова, как и Куракова с Губановой, добралась до Олимпийских игр. Там она расположилась на 15-й строчке. Фигуристка всегда отмечала, что для нее важно иметь возможность выступать на ведущих международных стартах. Собственно, сборная Азербайджана ей такую возможность и предоставила.