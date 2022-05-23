«Нельзя поливать кого-то грязью»: Тарасова ответила фигуристке Шевченко Тарасова заявила, что не верит словам фигуристки Шевченко о предвзятом отношении тренеров

Татьяна Тарасова / Фото Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не верит словам фигуристки Софьи Шевченко о том, что её тренеры просили судей занижать оценки, сообщает «Р-Спорт». Ранее фигуристка рассказала, что ради других пар их результаты занижали на соревнованиях.

Никогда не слышала о такой практике. Даже обсуждать это не хочу. Не верю, что такое может происходить. Нельзя же так брать и поливать кого-то грязью. Пусть назовет, кто, к кому и когда конкретно подходил и просил занижать им оценки, — заявила Тарасова.

Шевченко, которая выступала в танцах на льду с Игорем Ерёменко, объявила о завершении карьеры в марте 2022 года.

Ранее российская фигуристка Наталья Забияко, выступающая в парном катании, решила возобновить карьеру и выступать за Канаду. Новым партнёром фигуристки станет Закари Дэйлман.