«Мы — спортсмены сборной России»: дочь Тутберидзе обратилась к поклонникам Дочь Тутберидзе рассказала о переезде в США и замужестве в открытом письме

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глеб Смолкин и Диана Дэвис

Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис обратилась с открытым письмом к поклонникам, в котором прокомментировала слухи о переезде в США и своём замужестве. Обращение опубликовано в Telegram-канале фигуристки и её партнёра Глеба Смолкина.

Спортсменка заявила, что не собирается выступать за сборную США, а уехала в Америку исключительно для того, чтобы поднабраться мастерства и опыта у другого тренера.

Пару недель назад нами было принято решение покинуть группу Игоря Шпильбанда и начать работу с новой командой Елены Новак и Алексея Килякова. Под руководством Игоря мы сделали огромный скачок вперед в мастерстве, в наших индивидуальных и партнерских навыках <...>. Тренируясь с нашей новой командой, мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждём возможности начать новый сезон на контрольных прокатах, — написала спортсменка.

Фигуристка пояснила, что во всём мире в фигурном катании существует практика «получения комментариев от разных специалистов в межсезонье». И они касаются существенных технических изменений «в связи с нововведёнными правилами».

Что же касается сообщений о замужестве дочери прославленного тренера, то тут фигуристка отмолчалась и лишь попросила с уважением относится к её личной жизни, которую они с партнёром «тщательно оберегают».

Ранее сообщалось, что разговоры о переходе российских фигуристов Дианы Дэвис (дочери Этери Тутберидзе) и Глеба Смолкина, выступающих в танцах на льду, под флаг США велись давно. Но теперь этот вопрос, кажется, почти решился. Источники из Америки сообщают о готовящемся просмотре в местную федерацию, а в интернете гуляет документ, подтверждающий факт женитьбы Дэвис и Смолкина.