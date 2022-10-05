«Молчи, Женечка»: как ругались и бились два величайших российских фигуриста Евгений Плющенко и Алексей Ягудин устроили громкий конфликт в медиа

Фото: Игорь Уткин/Фотохроника ТАСС

Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, 2000 год

Фигурное катание и скандалы — это давно уже слова-синонимы. Этот вид спорта стал невероятно популярным в последние годы во многом и из-за постоянных разборок, конфликтов и интриг, а не только из-за потрясающих результатов российских девочек. Конфликтов здесь так много, что про все и не расскажешь, но этот свежий обойти стороной нельзя, ведь публичные разборки устроили два лучших фигуриста в истории России, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Евгений Плющенко.

«Он кататься не умеет»

Именно с этой фразы Плющенко начался современный этап пикировки между двумя экс-фигуристами. 3 октября генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган предложил провести шоу-турнир с участием легендарных фигуристов. Журналисты вскоре задали Плющенко логичный вопрос, не хочет ли он поучаствовать в таком шоу. На что Евгений отреагировал довольно резко.

Мне зачем это нужно? У меня свои шоу, я давным–давно обеспеченный человек. Возродить легендарное противостояние с Ягудиным? Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует, — сказал Плющенко «Матч ТВ».

И пошло-поехало. Ягудин не мог не ответить. Спустя сутки он опубликовал пост в своих социальных сетях. В посте — картинка со статистикой очных противостояний Ягудина и Плющенко (кто выше на любых турнирах). И по большинству позиций там преимущество у Ягудина, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Общий счет золотых медалей на турнирах, где соревновались оба, — 14-8 в пользу Алексея.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Плющенко

Масла в огонь добавила Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР, хорошо знающая обоих.

Ягудин не умеет кататься? Что? Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место! Идиот! Просто идиот, — сказала Тарасова «Спорт-Экспрессу».

Тарасова была тренером Ягудина c 1998 по 2003 год. Под ее руководством он выиграл Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити, где Плющенко стал вторым.

Вторая серия

Такой довольно качественный и изящный панч, конечно же, задел Плющенко. И Евгений продолжил пикировку. Он в ответ приложил картинку не с медалями в личных встречах, а сводку по общему количеству золотых медалей в карьере на крупнейших турнирах: Олимпиадах, чемпионатах мира, финалах Гран-при и чемпионатах России. И здесь у Евгения есть преимущество, причем большое: 28-10. Помимо картинки Плющенко еще написал огненный текст в социальной сети.

Великое разочарование в жизни и в себе, наверное, это жить прошлым. Бесконечно мериться прошлыми заслугами вместо того, чтобы работать и развивать дело своей жизни. Очень жаль мне тебя, Алеша. Кто-то арены ледовые, залы и гостиницы строит, развивает детский и юношеский спорт, делает свои ледовые шоу уже лет 15 как, каждый день тренирует спортсменов, проводя по 8 часов на льду, а кто-то все до сих пор свои медали досчитать не может. Купи себе плед, сборник кроссвордов и подшивку газеты «Жизнь». Для тебя все это давно стало куда интереснее и дороже льда! — написал Плющенко.

За тем, как бодаются в соцсетях два самых успешных фигуриста современной России, наблюдать становилось все интереснее и интереснее. Мужикам по 40 лет (Плющенко 39, Ягудину — 42), а ругаются они как дети. Это весело. И это еще не закончилось. Последний на данный момент панч подоспел от Ягудина. Он обратил внимание оппонента на то, что имел в виду именно очные противостояния, а не общее количество медалей, хотя карьеру Плющенко и все его победы уважает. Ответил Алексей и на тезис, что он якобы живет прошлым.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Ягудин

Мне наплевать на все, что было 20 лет назад. Как и большинству в нашей стране, у которых сейчас совершенно другие заботы. Я лишь ответил на твой выпад, что я не умею кататься. Ну и напоследок — я восхищаюсь твоей карьерой, которая у тебя была. И всеми победами. Жаль, что из-за моей травмы и раннего завершения карьеры нам не удалось посоревноваться дольше. Но сейчас ты тренер. А тренерам надо меньше говорить и больше побеждать. Возьми пример с Этери Георгиевны Тутберидзе. Это я, шоумен, любитель кроссвордов, могу много говорить. А ты работай, Женечка! — написал Ягудин.

А помнишь, как все начиналось?

На самом деле противостояние Плющенко и Ягудина началось не в октябре 2022 года. Их соперничество — это вообще одна из самых ярких страниц в отечественном спорте этого века. Все началось в 1994 году в питерском дворце «Юбилейный», когда 11-летний Плющенко переехал из Волгограда к тренеру Алексею Мишину. А 13-летний Ягудин тренировался у него уже второй год.

С приходом Евгения Алексей перестал быть самым младшим в группе. И началась конкуренция не только на льду, но и в раздевалке, борьба за внимание тренера, битва за авторитет. Как рассказывал Плющенко, он ни от кого не слышал фразу «вали в свой Волгоград» чаще, чем от Ягудина.

Через несколько лет оба начали выступать на одних и тех же международных турнирах, конкурировать друг с другом, и первое время побеждал только Ягудин. В частности, в 1997-м он обошел 15-летнего Плющенко на чемпионате России и оставил того без Олимпиады в Ногано.

Впервые Плющенко обыграл Ягудина на ЧР-1999, когда последний только-только перешел от Мишина к Тарасовой. Но реванш состоялся уже через две недели — Ягудин выиграл чемпионат Европы, а затем в том же году еще финал Гран-при и чемпионат мира. Но Плющенко всякий раз был его главным соперником. Они не любили друг друга и не скрывали этого. Плющенко публично заявил, что был рад, когда Алексей ушел к другому тренеру. Ягудин признавался, что общение с Евгением у них не заладилось с самого начала и даже когда они жили в одном номере на турнирах, они почти не разговаривали.

Фото: Игорь Уткин/ТАСС На пьедестале почета призеры в мужском одиночном катании (слева направо) Алексей Ягудин (2-е место), Евгений Плющенко (1-е место) и Алексей Урманов (3-е место)

С 2000 по 2002 год Плющенко относительно стабильно обыгрывал Ягудина везде, он уже стал «золотым мальчиком» российского фигурного катания и ехал на Игры в Солт-Лейк-Сити за победой. Но именно там Ягудин сумел добиться главного успеха в карьере. Тогда случилось знаменитое падение Плющенко на первом же прыжке короткой программы, что в итоге стоило ему золота. Ягудин свои программы откатал идеально, а других конкурентов у него и не было.

Ягудин признался, что после падения Плющенко он трижды прокричал «Да!». Он понимает, что это его не красит, но слишком многое стояло на кону.

Перед произвольной программой Евгений и Алексей оказались вместе в одном помещении, молча посидели рядом друг с другом, и эти минуты оказались одними из самых напряженных в их противостоянии. Вот как вспоминал о них Ягудин.

Он сел со мной рядом. На секунду мы взглянули друг другу в глаза. В этот момент я подумал: «Как ты будешь кататься, Женя, не имеет ровным счетом никакого значения, потому что победителем буду я», — сказал он.

Произвольную оба откатали идеально, но золото досталось Ягудину, как раз из-за того падения Плющенко.

После той Олимпиады Ягудин провел лишь еще один турнир — чемпионат мира в Японии, выиграл его и больше не выступал. Усугубились травмы. На этом история очного противостояния Алексея и Евгения закончилась, но пикировки в прессе случались и после. В частности, Ягудин критиковал Плющенко за участие в Играх в Сочи, дескать, тот едет туда ради золота, которое принесут ему другие. Имеются в виду командные соревнования. Плющенко в свою очередь заявлял, что паре Ягудина откровенно подсуживали в «Ледниковом периоде». Было и много других мини-конфликтов и столкновений.

С одной стороны, когда два взрослых мужика ругаются, это не выглядит хорошо. Но с другой — это интересно. Кому хуже от этого? Это то, что делает фигурное катание популярным. Противостояние Ягудина и Плющенко было одним из самых драматичных на льду и остается таковым за его пределами.