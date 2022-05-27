«Лиза была каждый день в слезах»: фигурист Мозалёв поддержал Нугуманову Фигурист Мозалёв заявил, что не раз замечал, что Нугуманова плачет после тренировок

Андрей Мозалёв / Фото Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский фигурист Андрей Мозалёв в своём Telegram-канале прокомментировал скандальное интервью Елизаветы Нугумановой. Ранее фигуристка обвинила тренерский штаб во главе с Евгением Рукавицыным в унижениях и угрозах.

Видел её в этом сезоне в коридорах после льда почти каждый день в слезах, так как мы на одном катке катаемся, часто пересекались. Она мне рассказывала о происходящем, — написал Мозалёв.

Также фигурист отметил, что Лиза относится к числу спортсменов, которые отдаются своей работе на 100%. Он назвал Лизу честным и добрым человеком.

Ранее заслуженный тренер России Татьяна Тарасова заявила, что считает замечания о лишнем весе в сторону фигуристок абсолютно нормальным и обоснованным явлением, так как спортсменки выполняют травмоопасные элементы.