Курортный роман Трусовой и сборы Туктамышевой: как отдыхают фигуристы В Дубае высадился звёздный десант

Александра Трусова / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Тяжёлый олимпийский сезон подошёл к концу — настало время долгожданного отдыха. Отпуск звёзды российского фигурного катания распланировали по-разному. Одни проводят романтический отдых в Дубае, другие находятся на сборах в Армении. Рассказываем, как организовали свои каникулы фигуристы.

Роман Трусовой и Кондратюка

По известным причинам количество стран, куда сейчас можно без проблем полететь ограничено. Возможно, именно поэтому сразу несколько фигуристов в качестве места для отдыха выбрали Дубай. Камила Валиева, Морис Квителашвили, Александра Трусова, Марк Кондратюк проводят совместный отпуск на берегах Персидского залива.

Ребята прогуливаются по побережью, фотографируются с фанатами, крутят четверные прыжки на фоне Бурдж-Халифа, а кто-то ещё строит романтические отношения. Накануне в Сети появилось фото, на котором Трусова и Кондратюк идут по пляжу, взявшись за руки.

Разговоры о возможных отношениях Саши и Марка шли давно. Пару не раз замечали вдвоём в общественных местах. Правда до поры до времени фанаты допускали, что Марк может встречаться с Камилой Валиевой, с который они тесно общаются.

После совместной фотографии Марка и Саши с отдыха в Дубае версия с Камилой самоликвидировалась. Позже отношения фигуристов подтвердила близкая подруга Валиевой и участница шоу «Танцы» Ева Уварова. Это окончательно развеяло все сомнения относительно серьёзности отношений Русской Ракеты и олимпийского чемпиона.

«Сборы на пятёрку»

Но не все фигуристы сейчас проводят отдых на курортах. Группа Алексея Мишина решила начать межсезонье со сборов в Армении. В Ереван приехала почти вся команда Профессора. Откололся только Евгений Семененко, который до сих пор восстанавливается от травмы после болезненного падения на шоу Евгения Плющенко.

Елизавета Туктамышева время от времени появляется в соцсетях и рассказывает, как протекают сборы в Ереване.

Наши сборы идут на «пятёрку», обстановка позитивная. Делаем яркие и очень интересные творческие номера, — рассказывает фигуристка.

Вот так группа Мишина решила совместить приятное времяпрепровождение в Армении с полезной подготовкой к новому сезону.

Загитова — в работе

Не до отдыха сейчас и олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой. После плотного гастрольного тура с шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» она отправилась в Хабаровск, где провела мастер-класс для начинающих фигуристов. Дети встретили олимпийскую чемпионку с цветами и овациями.

Семейные посиделки

Активно делится своими отпускными буднями Никита Кацалапов. В конце апреля у его партнёрши Виктории Синициной был день рождения. Это событие решили отпраздновать в кругу семьи (фигуристы давно находятся в отношениях). Поездка загород, шашлыки, баня — уютное начало отпуска.

Собрались огромной компанией за городом, поели шашлыки, погуляли на открытом воздухе. Классно провели время, давно не было таких посиделок с семьёй и друзьями. И погода была просто шикарная. Сейчас я в бане. А вечером в планах погулять в парке и сфоткаться для вас с утками. Так что майские для меня только начинаются, — рассказал Кацалапов.

Мужской уикенд

О дружбе фигуристов группы Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына всем известно уже давно. Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Марк Кондратюк тесно общаются друг с другом. В том числе они часто ездят вместе в отпуска. В том году Самарин, его девушка Алина Урушадзе и Алиев отдыхали в Дубае, сейчас к их компании добавился Макар Игнатов. Ребята выложили совместное фото на фоне пальм и пообещали держать в курсе событий.