Фигуристы Синицина и Кацалапов примут участие в «Бессмертном полку»

Олимпийские чемпионы 2022 года в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов / Фото Dmitry Golubovich/Global Look Press

Олимпийские чемпионы 2022 года в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов примут участие в шествии «Бессмертный полк», приуроченном к Дню Победы. Об этом в Telegram-аккаунте рассказал Кацалапов.

Сегодня Великий день. Но с каждым годом остаётся всё меньше тех, кому мы лично можем сказать за него спасибо. Я рад, что сегодня у меня будет такая возможность, потому что мы с Викой будем присутствовать на Параде Победы. А потом встанем в колонну шествия «Бессмертного полка», — написал Кацалапов.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов являются олимпийскими чемпионами в командном турнире и серебряными призёрами в личных соревнованиях в Пекине-2022.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от всех соревнований под эгидой федерации сроком на девять месяцев. Это решение вызвано участием спортсмена в митинге в «Лужниках».