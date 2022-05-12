Фигурист заявил, что США должны получить золото командника ОИ-2022 Фигурист Чжоу заявил, что сборная США должна получить золото командного турнира Олимпиады-2022

Винсент Чжоу / Фото Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Американский фигурист Винсент Чжоу заявил, что сборная США должна получить золото по итогам командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, сообщает Figure Skaters Online. Турнир в феврале выиграла сборная России, американская команда заняла второе место. Церемония награждения была отменена из-за допингового скандала с участием российской фигуристки Камилы Валиевой.

Мы готовы ждать неделю, две, полгода, четыре года. Но кто знает... Это зависит не от нас. Надо жить дальше — вне зависимости от результата, — заявил фигурист.

В допинг-пробе Валиевой, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. Во время Олимпиады в Пекине Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Играх, а потом отменили это решение.

Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки. По итогам индивидуальных соревнований Валиева заняла четвёртое место.