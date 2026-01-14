«Чуть уступают»: Авербух о своих фаворитах в «Ледниковом периоде» Авербух отказался называть своих фаворитов в «Ледниковом периоде»

Российский фигурист Илья Авербух в беседе с NEWS.ru на съемках программы «Ледниковый период» не смог назвать главных фаворитов проекта. Он подчеркнул, что для него главное — ставить эксклюзивные и интересные танцы, больше внимания уделяя отстающим парам. Тренер также сравнил с себя с пастухом, подгоняющим стадо.

Конечно, я больше сил и внимания уделяю парам, которые чуть уступают другим парам. Этот проект не про фаворитов, ребята все молодцы, — сказал Авербух.

До этого Авербух заявил, что уверен в действующих участниках шоу. Так спортсмен ответил на вопрос, стал ли он более тщательно относиться к выбору новых талантов после того, как с проекта сбежал блогер Даня Милохин.

Между тем итальянский фигурист Кори Чирчелли высоко оценил талант российской спортсменки Камилы Валиевой, назвав ее величайшей фигуристкой в истории женского одиночного катания. По его словам, он давно следит за карьерой коллеги, начиная с юниорского этапа. По мнению Авербуха, Валиева не выступает на шоу «Аллилуйя любви», так как бережет силы для возвращения в большой спорт.