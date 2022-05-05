Чемпионка по фигурному катанию оценила шансы исполнения пятерного прыжка Фигуристка Леонова усомнилась в исполнении пятерного прыжка в ближайшем будущем

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Вице-чемпионка мира по фигурному катанию Алёна Леонова в беседе с Lenta.ru заявила, что в ближайшем будущем вряд ли кто-то из фигуристов сможет исполнить пятерной прыжок. По её мнению, спортсмены будут соревноваться в количестве четверных прыжков и технике исполнения программы. Она добавила, что российское фигурное катание в последние годы сделало серьёзный шаг вперёд.

С точки зрения техники, думаю, четверными дело ограничится. Будут ли пятерные? В ближайшем будущем, мне кажется, нет. Будет борьба за то, кто больше четверных сделает и чище откатает программу, — отметила Леонова.

По её мнению, наиболее интересной борьба станет тогда, когда зарубежные спортсменки разучат элементы ультра-си и смогут составить достойную конкуренцию россиянкам. Леонова отметила, что в начале своей карьеры даже представить себе не могла, что фигурное катание в России сделает такой большой шаг вперёд.

В моё время максимум что было у девочек — попытки тройного акселя, и никто не думал, что в группе Этери Тутберидзе будут прыгать четверные, — вспомнила фигуристка.

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