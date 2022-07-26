«Бомба» от группы Тутберидзе: программы фигуристов на сезон-2022/23 В команде Мишина все лидеры раскрыли свои номера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Межсезонье — самое творческое время в фигурном катании. В этот период создают программы для спортсменов на новый сезон. За два месяца до старта соревновательного года многие фигуристы успели не только поставить новые программы, но и анонсировать их. Рассказываем о номерах, которые будут радовать нас в постолимпийском сезоне.

Обычно во многих тренерских штабах пытаются хранить интригу до последнего. Особенно если дело касается программ лидеров сборной. Но в команде Алексея Мишина ровно противоположная ситуация. За два месяца до старта известны практически все программы лидеров.

Елизавета Туктамышева

Скорее всего, короткая программа Freedom от Адама Соля перекочует на сезон-2022/23. Эта постановка была создана еще в феврале. Лиза не смогла отобраться на Олимпийские игры в Пекине, поэтому она и ее тренерский штаб не стали терять даром время. 15 февраля к Туктамышевой приехал венгерский хореограф и они начали работу над новой постановкой.

Всю неделю, проведенную с Лизой, я видел, как она счастлива. Она очень тепло меня встретила, внимательно слушала все мои идеи и изучала движения. Она и сама внесла много креатива в эту программу — именно творческие изящные находки. Мне кажется, это было очень мудрое решение Мишина — заняться новой постановкой именно в такой период. Полное обновление, начало новой страницы жизни! — заявил Сола.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елизавета Туктамышева

Не лишним будет сказать, что Туктамышева уже сотрудничала с Адамом Соля. Их первый совместный продукт зритель увидел в сезоне-2017/18. В короткой программе фигуристка выступала под Pisando Flores в исполнении Ара Макияна, в произвольной — под Erinnerung (Efim Jourist Quartett).

Что касается произвольной программы для грядущего сезона, то это непросто совсем-совсем новый номер, но и очень оригинальный. В написании музыки для этой номера участвовала сама фигуристка. Но такие эксперименты не в новинку для Туктамышевой. В сезоне-2020/21 она поставила произвольную программу по Интернету. В разработке номера принимали участие даже обычные зрители! В общем, Лиза как всегда самобытна и оригинальна.

Евгения Семененко

Известны обе программы на сезон и у Евгения Семененко. Номера очень разнообразные. В короткой фигурист будет выступать под «Адажио», а в произвольной снова обратиться к К-pop жанру. Известное корейское музыкальное направление, пока всячески избегается российскими фигуристами. Единственное исключение — Семененко. Еще в прошлом сезоне он предстал в неожиданном образе. Он выступил на шоу Ильи Авербуха под песню Frost корейской группы Tomorrow X Together. Необычная музыка, яркий грим и костюм, нетипичная хореография пришлись по вкусу зрителям.

Удачный опыт с К-pop решили повторить и в этом году. Однако теперь это побудет не показательный номер, а целая произвольная программа. Известно, что ее поставил Илья Авербух и она никак не связана с композициями известной группы BTS.

Михаил Коляда

Михаил Коляда пошел дальше своих коллег по группе. Он не просто огласил новую показательную программу, а показал целый макет на мастер-классе Тамары Москвиной. Трехкратный чемпион России будет выступать под «Танго в сумасшедшем доме» Альфреда Шнитке. Из того куска, что был опубликован в Сети видно, что в программе будет очень яркая хореография. Коляда и яркая хореография — это всегда хорошая идея.

В тренерском штабе Этери Тутберидзе, ученицы которой составляют костяк сборной, не спешат с оглашением программ. Пока раскрылись только две фигуристки: Аделия Петросян и Камила Валиева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Коляда

Аделия Петросян

Короткая программа юной фигуристки Этери Георгиевны поставлена под композицию «Voila» французской певицы Барбары Прави. С этой песней Прави заняла второе место на «Евровидение-2021». Кто поставил программу фигуристке — нетяжело догадаться. Даниил Глейхенгауз — главный и единственный маэстро в группе Тутберидзе, отвечающий за все постановки.

Стоит сказать, что какие-то фрагменты номера удалось понаблюдать в репортаже «Первого канала». Собственно, благодаря репортажу удалось в том числе услышать комментарии заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой относительно постановки. И Тарасова осталась недовольна.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Аделия Петросян

Больше всего досталось как раз Аделии Петросян. После проката с новой короткой Тарасова подозвала фигуристку к себе и указала на ряд ошибок/недочетов. Юная фигуристка под давлением двух наставников даже расплакалась. Но Аделии не нужно расстраиваются. У нее есть время, чтобы отшлифовать программу — до старта сезона еще целых два месяца.

Камила Валиева

Но главная «бомба» (так эту программу окрестили пользователи в Сети) — это короткая Камилы Валиевой под саундтрек из фильма «Интерстеллар». Не было еще ни одного показа этого номера (даже макета), однако уже есть абсолютная уверенность, что эта программа — стопроцентное попадание в Камилу. Хореографические и технические возможности фигуристки должны сделать из этой постановки нечто особенное. Сама композиция обязывает особое исполнение! Ну и слова Глейхенгауза о том, что работа над этой постановкой — «лучшее событие лета», говорят о многом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева

Как я испытываю гордость за новую короткую программу Камилы. Когда она ее покажет, мне кажется, там и музыка, и идея. Музыку я могу вам включить — жалко, без Камилы, конечно, — сказал Глейхенгауз.

После таких анонсов начало сезона ждешь с еще большим нетерпением.