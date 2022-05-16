«Бог квадов»: как русский американец совершил прорыв в фигурном катании Илья Малинин исполнил четверной аксель. Пока только на тренировке.

Илья Малинин / Фото Mark Zaleski/ТАСС

Вот уже несколько дней мир фигурного катания только и делает, что обсуждает уникальное достижение американского фигуриста (с русскими корнями!) Ильи Малинина. 17-летний спортсмен первым в истории исполнил четверной аксель! Ещё несколько месяцев назад многие эксперты были убеждены в том, что, как минимум, в ближайшее время будет невозможно осилить этот сложнейший элемент. Как невозможно стало возможным — рассказываем.

Кто пытался исполнить?

До прошлой недели четверной аксель являлся единственным непокорённым элементом в семействе квадов. Теперь этот супер-элемент на своё имя записал Илья Малинин. Правда пока прыжок был зафиксирован только на тренировке.

Ещё задолго до чистой попытки Малинина исполнить этот элемент пытались и другие фигуристы. Причём первую попытку записал на свой счёт бывший фигурист сборной России (сейчас выступает за США). На Гран-при России-2018 Артур Дмитриев зашёл на квадсель, но случилось падение. Более удачная попытка в его исполнении случилась на чемпионате США-2022, но исполнить элемент безошибочно всё равно не удалось.

Впрочем, говоря о четверном акселе, первым на ум приходит далеко не Артур Дмитриев. Одной из сюжетных линий в этом богатом на события сезоне в фигурном катании стала борьба великого Юдзуру Ханю с этим коварным элементом. Фигурист без каких-либо зазрений совести признавался, что без квадселя он чувствует себя неполноценным.

Поэтому весь сезон он посвятил своей главной и, видимо, последней цели в фигурном катании — исполнить четверной аксель. Мечта об этом прыжке оказалась настолько сильной, что он даже отказался от борьбы за третье олимпийское золото (по правде говоря, бороться с Нейтаном Ченом было невозможно).

Четверной аксель как прелюдия пятерного прыжка

Неудачные попытки исполнения четверного акселя стоили в итоге Ханю не только золота ОИ-2022, но и пьедестала — занял только четвёртое место.

Во многом из-за того таких мучений Ханю и в целом достаточно необширного списка людей, которые заходили на этот прыжок, бытовало мнение, что исполнить его невозможно. Как минимум, в обозримом будущем. Например, такого мнения придерживался Алексей Мишин.

Ведь это не просто прыжок в четыре оборота. Из-за того, что аксель исполняется лицом к катку (то есть происходит движение вперёд), фигурист делает не один оборот, а полтора. Следовательно, чтобы исполнить четверной аксель, нужно скрутить прыжок в четыре с половиной оборота. А это уже без половинки пятерной прыжок — совершенно космический уровень!

Таким образом, скрутив квадсель, Илья Малинин максимально близко приблизился к пятерным прыжкам. Собственно, ещё несколько месяцев назад куратор фигуриста Рафаэль Арутюнян говорил о том, если Илья продолжит также усиленно тренировать прыжки, то пятерной ему в скором времени покорится. Слова специалиста могут стать пророческими.

Илья Малинин Владимир Песня/РИА Новости

Малинин — будущее мужской одиночки в США

А теперь несколько слов о самом Илье. Малинин — сын русских эмигрантов. В 1998 году его родители Татьяна Малинина и Никита Скорняков перебрались в США. Они оба занимались фигурным катанием и завоёвывали медали. Правда преимущественно в составе сборной Узбекистана. Собственно, тренируют Илью именно родители. Плюс некоторые консультации проводит, как было сказано выше, Рафаэль Арутюнян.

В свои 17 лет фигурист владеет всеми квадами. Видимо, именно поэтому он прозвал себя Богом квадов (его ник в соцсетях quadg0d — NEWS.ru), а лучшим его результатом в карьере пока является серебряная медаль на дебютном чемпионате США-2022. Тяжело сказать, что на том турнире удивило больше: сенсационное второе место Малинина или то, что фигуриста, несмотря на то, что он завоевал путёвку на ОИ, не пустили на Игры. Путёвку отдали более опытным фигуристам из сборной США.

Но парня такое несправедливое отношение со стороны местной федерации не надломило. Сразу после ОИ в Пекине он выиграл юниорский чемпионат мира (на взрослом ЧМ занял только девятое место), а потом приземлил и четверной аксель.

Очевидно, перспективы у Малинина очень хорошие. У мужской сборной США появился мощный актив — после ухода Чена «на пенсию» будет кому двигать вперёд мужскую одиночку в Америке.

Нам лишь остаётся грустить, что такой фигурист оказался не в сборной России.