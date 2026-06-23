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23 июня 2026 в 12:27

Как перехитрить речную рыбу в июне: подбираем удилище под мощный клев

Чем хорош для рыбака июнь? Чем хорош для рыбака июнь? Фото: Александра Погиба/Created using Generative AI/NEWS.ru
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Начало лета, пожалуй, идеальное время для каждого, чья страсть — рыбалка, ведь прогретая солнышком вода активизирует подводных обитателей, а затяжной летний день дарит массу возможностей для заветного выезда с удочкой на водоем.

Чем хорош для рыбака июнь?

Сейчас на реках начинается самый смак: паводок сошел, берега подсохли, а подводные обитатели сгруппировались на русловых бровках и прибрежных столах в поисках корма. В это время правильное фидерное удилище становится главным залогом успеха, гарантируя стабильный клев упитанного леща, увесистой плотвы, густеры или карася. Донная снасть с кормушкой кардинально увеличивает улов за счет точечного прикармливания: вы раз за разом подаете угощение строго в одну точку, собирая там всю активную стаю. Чтобы не остаться без трофеев, важно точно подобрать характеристики снасти под условия сильного речного течения.

Выбирая бланк в магазине, не стоит слепо доверять первому попавшемуся универсальному варианту. На реке снасть сталкивается с серьезными нагрузками: сильным потоком воды, давлением на леску, необходимостью держать тяжелую кормушку на дне и пробивать встречный ветер при забросе. Покупка инструмента «на глаз» приведет либо к постоянным сносам легкой оснастки, либо к потере чувствительности при поклевке.

Ключевые параметры выбора речной снасти

Перед покупкой обязательно соотнесите характеристики бланка с условиями того места, где планируете ловить, обращая внимание на следующие детали:

  • Длина бланка: для речного промысла оптимально выбирать удилища длиной 3.9 или 4.2 метра, так как длинный рычаг позволяет делать дальние забросы за русловую бровку и высоко поднимать леску над водой, снижая давление течения.

  • Класс и тест: ориентируйтесь на класс «хэви» (Heavy) или «экстра-хэви» (Extra Heavy), способные работать в жестких речных условиях.

Как перехитрить речную рыбу в июне: подбираем удилище под мощный клев Как перехитрить речную рыбу в июне: подбираем удилище под мощный клев Фото: Александра Погиба/Created using Generative AI/NEWS.ru

  • Материал: отдавайте предпочтение высокомодульному карбону (углепластику), который обеспечивает легкость, звонкость и правильный строй при забросе.

  • Комплектация квивертипов: в комплекте должно быть несколько сменных вершинок разной жесткости, причем для реки лучше всего подходят самые жесткие угольные (карбоновые) сигнализаторы.

Идеальная формула длины и теста для течения

Для успешной ловли на реках средней и крупной величины существует проверенная временем рабочая комбинация параметров, которая сделает рыбалку комфортной:

  • Длина 3.9–4.2 метра: этот размер идеален, поскольку помогает уверенно перебрасывать прибрежную бровку, заросшую травой, и спасает кормушку от зацепов при вываживании крупной рыбы.

  • Тест в диапазоне 90–150 грамм: это оптимальные рамки, позволяющие использовать тяжелые железные или пластиковые кормушки весом 70–100 грамм, которые наполняются тяжелой прикормкой и намертво ложатся на дно в точке лова.

  • Прогрессивный или быстрый строй: бланк должен быть жестким в комлевой части, чтобы выдерживать силовой заброс тяжелого груза, но податливым на самой вершине для амортизации рывков рыбы.

Правильно собранная снасть позволит вам полностью раствориться в процессе и получить истинное удовольствие от единения с природой. Пусть этот июнь запомнится вам звенящими натянутыми лесками, уверенными речными поклевками и полными садками. Ни чешуи, ни хвоста на водоемах!

Ранее мы рассказывали, как довести улов до дома свежим.

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Валентина Еремеева
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