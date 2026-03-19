Увидеть икону во сне: что это значит наяву

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
К чему снится икона? Это один из самых сильных и благоприятных знаков, который сулит защиту высших сил. Однако точное толкование зависит от деталей сновидения: что именно происходило с образом, как он выглядел и кто его увидел.

В большинстве популярных сонников (Миллера, Ванги, Фрейда, Нострадамуса) икона символизирует духовную чистоту, утешение и надежду.

  • Видеть икону сияющей, в золотом окладе — к большой удаче, миру в семье и разрешению давних конфликтов.

  • Молиться перед иконой во сне означает, что наяву вы ищете поддержки и скоро ее получите.

  • Если образ говорит с вами — ждите важного совета или предупреждения от подсознания.

Особое внимание стоит обратить на состояние иконы.

  • Старая, потемневшая или разбитая икона предупреждает об охлаждении чувств, сомнениях или утрате духовных ориентиров.

  • Находить икону — к обретению смысла жизни или покровителю.

  • Терять или разбить святой лик случайно — к испытаниям, которые потребуют от вас смирения и веры.

Для мужчины такой сон часто имеет деловой и социальный подтекст. Видеть икону в доме — к стабильности и достатку. Держать ее в руках — знак того, что пришло время брать ответственность за близких. Если мужчина молится перед образом, это говорит о необходимости принять важное и правильное решение, полагаясь на совесть. Поцелуй иконы сулит примирение после ссоры. Также это может означать получение известий от родственников.

Для женщины сон об иконе тесно связан с семьей, отношениями и внутренней гармонией. Видеть икону в своем доме — к благополучию в семье и защите домашнего очага. Замужней женщине это сулит мир с мужем, беременной — легкие роды и здорового ребенка. Если девушке снится, что она украшает икону цветами или вышивает оклад, — это к скорой свадьбе или романтическому интересу. Плакать перед иконой во сне — к очищению, облегчению души после периода тревог. Важно: женщине не стоит брать в руки чужую икону во сне — это к сплетням.

Если во сне вы получили икону в подарок, это знак признания ваших заслуг или благословение на новое дело. Главное, запомните свои ощущения: чувство покоя и умиротворения во сне усиливает позитивное значение любой иконы.

Ранее мы выяснили, к чему снится заброшенная церковь.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

