Ночная колдунья: 5 неожиданных толкований снов о ведьмах

Ночная колдунья: 5 неожиданных толкований снов о ведьмах
К чему снится ведьма? В популярных сонниках этот образ редко бывает однозначно плохим. Традиционно колдунья символизирует скрытые страхи, чужую волю или подавленные таланты. Современные толкователи сходятся во мнении: увидеть ведьму во сне — знак внутреннего конфликта или предстоящих перемен.

Общие толкования

Сонник Миллера связывает ведьму с кознями недоброжелателей.

  • Если вы говорили с колдуньей — ждите сплетен.

  • Если она колдовала — опасайтесь обмана в делах.

  • Победить ведьму во сне — перехитрить врагов наяву.

Сонник Ванги трактует ведьму как предупреждение о зависти. Старая и злая колдунья снится к тяжелому разговору. Молодая и красивая — к неожиданной помощи, откуда не ждали. А вот летящая на метле ведьма, по Ванге, сулит быстрые новости издалека.

Современный сонник утверждает: ведьма — это ваш скрытый потенциал. Если во сне вы сами стали ведьмой, значит, пришло время взять ответственность за свою жизнь.

К чему снится ведьма мужчине

Для мужчины такой сон почти всегда связан с женщиной в его окружении. Если ведьма добрая — к страстному роману. Если злая — к манипуляциям со стороны коллеги или партнерши. Мужчина, который убивает ведьму во сне, наяву победит зависимость или вредную привычку. А вот поцелуй с ведьмой сулит мужчине головокружительный, но опасный выбор.

К чему снится ведьма женщине

Здесь толкование иное. Для женщины своя ведьма во сне — это встреча с теневой стороной личности.

  • Если ведьма помогает — вы недооцениваете собственную интуицию.

  • Если колдунья нападает — вас мучает чувство вины.

  • Женщина, которая сама превращается в ведьму, получит власть над своей судьбой.

  • Видеть во сне, как ведьма лечит кого-либо, — к скорому исцелению от старой душевной раны.

Особенно важно: для беременной женщины ведьма снится к рождению дочери с сильным характером.

Ранее мы выяснили, к чему снятся гадания.

Елизавета Макаревич
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
