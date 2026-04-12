Ночная колдунья: 5 неожиданных толкований снов о ведьмах

К чему снится ведьма? В популярных сонниках этот образ редко бывает однозначно плохим. Традиционно колдунья символизирует скрытые страхи, чужую волю или подавленные таланты. Современные толкователи сходятся во мнении: увидеть ведьму во сне — знак внутреннего конфликта или предстоящих перемен.
Общие толкования
Сонник Миллера связывает ведьму с кознями недоброжелателей.
Если вы говорили с колдуньей — ждите сплетен.
Если она колдовала — опасайтесь обмана в делах.
Победить ведьму во сне — перехитрить врагов наяву.
Сонник Ванги трактует ведьму как предупреждение о зависти. Старая и злая колдунья снится к тяжелому разговору. Молодая и красивая — к неожиданной помощи, откуда не ждали. А вот летящая на метле ведьма, по Ванге, сулит быстрые новости издалека.
Современный сонник утверждает: ведьма — это ваш скрытый потенциал. Если во сне вы сами стали ведьмой, значит, пришло время взять ответственность за свою жизнь.
К чему снится ведьма мужчине
Для мужчины такой сон почти всегда связан с женщиной в его окружении. Если ведьма добрая — к страстному роману. Если злая — к манипуляциям со стороны коллеги или партнерши. Мужчина, который убивает ведьму во сне, наяву победит зависимость или вредную привычку. А вот поцелуй с ведьмой сулит мужчине головокружительный, но опасный выбор.
К чему снится ведьма женщине
Здесь толкование иное. Для женщины своя ведьма во сне — это встреча с теневой стороной личности.
Если ведьма помогает — вы недооцениваете собственную интуицию.
Если колдунья нападает — вас мучает чувство вины.
Женщина, которая сама превращается в ведьму, получит власть над своей судьбой.
Видеть во сне, как ведьма лечит кого-либо, — к скорому исцелению от старой душевной раны.
Особенно важно: для беременной женщины ведьма снится к рождению дочери с сильным характером.
