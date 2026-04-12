Ночная колдунья: 5 неожиданных толкований снов о ведьмах

К чему снится ведьма? В популярных сонниках этот образ редко бывает однозначно плохим. Традиционно колдунья символизирует скрытые страхи, чужую волю или подавленные таланты. Современные толкователи сходятся во мнении: увидеть ведьму во сне — знак внутреннего конфликта или предстоящих перемен.

Общие толкования

Сонник Миллера связывает ведьму с кознями недоброжелателей.

Если вы говорили с колдуньей — ждите сплетен.

Если она колдовала — опасайтесь обмана в делах.

Победить ведьму во сне — перехитрить врагов наяву.

Сонник Ванги трактует ведьму как предупреждение о зависти. Старая и злая колдунья снится к тяжелому разговору. Молодая и красивая — к неожиданной помощи, откуда не ждали. А вот летящая на метле ведьма, по Ванге, сулит быстрые новости издалека.

Современный сонник утверждает: ведьма — это ваш скрытый потенциал. Если во сне вы сами стали ведьмой, значит, пришло время взять ответственность за свою жизнь.

К чему снится ведьма мужчине

Для мужчины такой сон почти всегда связан с женщиной в его окружении. Если ведьма добрая — к страстному роману. Если злая — к манипуляциям со стороны коллеги или партнерши. Мужчина, который убивает ведьму во сне, наяву победит зависимость или вредную привычку. А вот поцелуй с ведьмой сулит мужчине головокружительный, но опасный выбор.

К чему снится ведьма женщине

Здесь толкование иное. Для женщины своя ведьма во сне — это встреча с теневой стороной личности.

Если ведьма помогает — вы недооцениваете собственную интуицию.

Если колдунья нападает — вас мучает чувство вины.

Женщина, которая сама превращается в ведьму, получит власть над своей судьбой.

Видеть во сне, как ведьма лечит кого-либо, — к скорому исцелению от старой душевной раны.

Особенно важно: для беременной женщины ведьма снится к рождению дочери с сильным характером.

