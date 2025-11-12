К чему снятся похороны: символ перемен и новых возможностей

Семья и жизнь

К чему снятся похороны

К чему снятся похороны: символ перемен и новых возможностей

Сон о похоронах символизирует завершение важного жизненного этапа, расставание с прошлым и внутренние перемены. Часто такой сон несет символическое значение, предвещая благополучный исход дел, свадьбу или продолжительную жизнь, особенно если в видении предстало собственное погребение.

Для мужчины видение похорон — знак переосмысления жизненных ценностей и возможных перемен в деловой или личной сфере.

Женщине похороны во сне могут говорить об освобождении от старых переживаний, начале нового периода и роста внутренней силы.

В популярных сонниках свои же похороны означают не конец, а начало новой жизненной стадии и символ здоровья и долголетия.

Ранее мы выяснили, к чему снится гроб.