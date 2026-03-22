К чему снится много снега: точные толкования сонников

Много снега во сне часто символизирует перемены в жизни, чистоту помыслов или скрытые препятствия, согласно популярным сонникам Миллера, Ванги и Цветкова. Белоснежные пушистые сугробы предвещают финансовый достаток и успех в делах. Горы снега вокруг дома сулят праздник или выгодную сделку, а хрустящий покров под ногами — приглашение на торжество. Летний снегопад несет удачу и повышение, зимний — избавление от вредных привычек. Проваливаться в снег по пояс — к трудностям, но преодоление сугробов обещает рост работоспособности и новые увлечения.

Особенно важно толкование для мужчин. Если верить Хассе, много снега снится им к хорошим новостям на работе, высоким достижениям или романтическим связям. Но если мужчина идет, утопая в снегу, видение предупреждает его о неудачном браке или непреодолимых барьерах в проектах. Застревание в снегу отражает страх перемен, а уборка снега — тяжелый труд с самоотдачей.

Для женщин обильный снег имеет иное значение. Замужней даме он предвещает беременность или счастье на личном фронте. Летние сугробы — к везению и влюбленности, весенние — к исполнению желаний. Грязный снег предупреждает о предательстве близких, а белый в лесу — о богатстве. Падение в снег сулит знакомство с коварным человеком, но игра в снежки — новые хобби.

День недели усиливает значение: в понедельник — к благополучию, в пятницу — к горю. Доверяйте ощущениям, оставшимся после сна, для точного прогноза — радость от снега умножает удачу, страх усиливает беды.

Ранее мы выяснили, к чему снится апокалипсис.

Елизавета Макаревич
