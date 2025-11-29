Фаза Луны сегодня, 29 ноября: рискуем, угощаем котиков, встречаем Овна

Фаза Луны сегодня 29 ноября: кто рискнет прибылью? кому надо баловать кота?

Сегодня в 13:40 по Москве Луна перейдет в 10-е сутки лунного цикла. Они продлятся до конца текущего дня.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна сегодня переходит под влияние Овна. Как и все «рогатые» знаки зодиака, он отличается упрямством, излишней самоуверенностью, при этом обладает харизмой и умением достигать поставленных целей. Все эти качества проявятся в текущие сутки. Луна по-прежнему находится в прибывающей фазе. До полнолуния остается меньше недели.

Общая характеристика дня

После довольно пассивной недели, наступил день активности, подходящий для энергичных действий. По счастью, эти прекрасные характеристики относятся к различным видам нерабочей деятельности. Лучше всего день подходит для пеших походов, тренировок на открытом воздухе, пробежек или просто пикников.

Бизнес и деньги

Максимальная продуктивность сегодня ожидается там, где работают сплоченные коллективы. Даже если работа не предполагает командности, дружные коллеги будут выполнять все быстрее и эффективнее, чем те, кто мало общается между собой. Отличный день для карьеристов и предпринимателей, которые умеют рисковать. Все финансовые вопросы будут решаться удачно, возможны также крупные поступления денег.

Здоровье и красота

Отличный день для всех, кто находится в стадии выздоровления — даже самые негативные прогнозы сегодня будут перечеркнуты, потому что наступит улучшение. Удачно пройдут операции, серьезные манипуляции, начало лечения. При соблюдении диеты или физических нагрузках, не стоит перегибать палку и истязать себя.

Свадьба и любовь

День идеально подходит не только для свадьбы, но и для зачатия ребенка. Увеселительные мероприятия оставят прекрасные воспоминания у всех участников.

Природа

Еще один прекрасный день для рыбалки. Садоводы могут заняться работами по подготовке участнке к зиме. Владельцы котов и собак сегодня могут побаловать питомцев полезными лакомствами.