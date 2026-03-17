Фаза Луны сегодня, 17 марта 2026 года. Покупаем недвижимость, бережем фикус

Фаза Луны сегодня, 17 марта, какая сегодня Луна. Забота о зрении, охрана брака от любопытных родственников

Сегодня, 17 марта, в 06:17 по московскому поясному времени Луна начнет проходить 28-е лунные сутки. Они будут длиться до 06:23 18 марта.

В каком знаке зодиака и в какой фазе находится сегодня Луна

Подавляющее влияние на Луну сегодня оказывают Рыбы. Лунный цикл завершится уже на этой неделе. А пока на небосклоне еще можно заметить серебряную нитку лунного серпа.

Характеристика 28-х лунных суток

Сегодняшний день насыщен энергией, которую следует направить на продуктивные занятия. Если у вас нет крупных проектов в планах, уделите внимание мелким задачам, которые обычно откладываете на потом. Вы сможете быстро завершить их и достичь замечательных результатов.

Здоровье и красота

Внимание следует уделить зрению: старайтесь сократить время, проведенное перед экраном, — будь то телевизор, компьютер или смартфон. Чтение книг лучше также ограничить. Не забывайте заботиться о сердечно-сосудистой системе и следите за уровнем артериального давления.

Бизнес и финансы

В этот день удачно пройдут переговоры, сделки и операции с недвижимостью, а также покупка земельных участков. Тем не менее избегайте принятия решений, способных существенно изменить судьбу вашего бизнеса на длительный срок.

Любовь и отношения

Сегодня не рекомендуется заключать браки. Если влюбленные все же настаивают на этом дне, им стоит быть готовыми к постоянному вмешательству родственников в их личную жизнь.

Природа

Этот день прекрасно подходит для начала работ в саду или огороде, а также для ухода за питомцами. А вот рыбалку лучше отложить, так как отсутствие улова может испортить вам настроение.

