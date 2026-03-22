Фаза Луны сегодня, 23 марта 2026 года. Время для разговоров с начальством

Фаза Луны сегодня, 23 марта 2026 года: удача ждет сыщиков и тех, кто наводит порядок в планах

Сегодня в 07:13 по московскому поясному времени вступят в силу 6-е сутки лунного месяца. Они продлятся в течение астрономических суток и еще 31 минуты.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

23 марта управление Луной переходит к непредсказуемым Близнецам. Серп месяца на ясном ночном небе по-прежнему знаменует собой первую четверть растущей фазы Луны.

Общие рекомендации для 6-го лунного дня

Этот день обещает пройти без лишней суеты и потрясений. Самое время спокойно посидеть и подумать над своими ближайшими планами, подправить их, если нужно. Кстати, сегодня может повезти тем, чья работа связана с раскрытием преступлений или поиском справедливости.

Здоровье и уход за собой

Стоит обратить внимание на свои легкие и дыхание. Если вы чувствуете, что начинаете заболевать, лучше не тянуть и показаться врачу. Кроме того, день отлично подходит для того, чтобы заняться собой: сходить на косметические процедуры или сделать что-то для омоложения.

Работа и деньги

Встречи и разговоры с партнерами или коллегами пройдут удачно. Если вы давно хотели поговорить с руководителем, сегодня для этого самый подходящий момент. Деньги будут идти в руки, но с займами нужно быть аккуратнее: лучше сегодня никому не давать в долг.

Свадьба и семья

Это прекрасный день, чтобы сыграть свадьбу или задуматься о пополнении в семье. Торжество получится радостным, а теплые воспоминания о нем останутся на долгие годы.

Природа

Рыбакам сегодня повезет — клев будет активным, можно рассчитывать на хороший улов. Тем, у кого есть дача или огород, стоит перебрать запасы удобрений и проверить, все ли готово к новому сезону. Если у вас есть домашние питомцы, обратите внимание, не набрали ли они лишний вес, и при необходимости слегка урежьте их порции.

