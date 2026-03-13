Фаза Луны сегодня, 13 марта 2026 года. Занимаемся сексом и бизнесом

Фаза Луны сегодня, 13 марта, какая сегодня Луна: идеальный день для секса, бизнеса и творчества

Сегодня, 13 марта, в 05:16 мск Луна перейдет в 24-е лунные сутки. Они будут длиться до 05:41 14 марта.

В каком знаке зодиака и в какой фазе находится сегодня Луна

Хладнокровный и расчетливый Козерог сегодня обретает полную власть над Луной. Ущербный месяц уже менее чем через неделю исчезнет с небосклона, и наступит новолуние.

Общая характеристика 24-х лунных суток

Подходящий день для разработки и подготовки к запуску новых проектов. У вас будет достаточно энергии и вдохновения, чтобы четко определить последовательность действий и придерживаться ее хотя бы в первые дни.

Внешность и здоровье

Выявленные в этот день недуги не окажут серьезного влияния на общее состояние здоровья. Сегодня благоприятный момент для начала приема медикаментов, витаминов или биодобавок. Физические нагрузки, такие как занятия спортом, йогой, пилатесом или танцами, принесут пользу, а визит в салон красоты поднимет настроение.

Денежные хлопоты и бизнес

Отличный день для бизнесменов и людей творческих профессий. Ваши новые проекты имеют все шансы на успех. Выставки и презентации привлекут нужное внимание. Если у вас достаточно ресурсов, можно заняться благотворительностью.

Семья и брак

День идеально подходит не только для заключения брака, но и для того, чтобы прямо сегодня озаботиться продолжением рода. Романтические свидания сегодня тоже пройдут успешно. Общаясь с родственниками, старайтесь не нарушать личные границы или делать неприемлемые замечания.

Природа

Рыбалка в эти сутки может не оправдать ожиданий тех, кто ждет хороший улов. Цветоводы могут с успехом заняться обрезкой комнатных растений. Владельцам домашних животных стоит проверить график прививок и подготовить питомцев к вакцинации.

