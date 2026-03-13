Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 02:00

Фаза Луны сегодня, 13 марта 2026 года. Занимаемся сексом и бизнесом

Фаза Луны сегодня, 13 марта, какая сегодня Луна: идеальный день для секса, бизнеса и творчества Фаза Луны сегодня, 13 марта, какая сегодня Луна: идеальный день для секса, бизнеса и творчества Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 13 марта, в 05:16 мск Луна перейдет в 24-е лунные сутки. Они будут длиться до 05:41 14 марта.

В каком знаке зодиака и в какой фазе находится сегодня Луна

Хладнокровный и расчетливый Козерог сегодня обретает полную власть над Луной. Ущербный месяц уже менее чем через неделю исчезнет с небосклона, и наступит новолуние.

Общая характеристика 24-х лунных суток

Подходящий день для разработки и подготовки к запуску новых проектов. У вас будет достаточно энергии и вдохновения, чтобы четко определить последовательность действий и придерживаться ее хотя бы в первые дни.

Внешность и здоровье

Выявленные в этот день недуги не окажут серьезного влияния на общее состояние здоровья. Сегодня благоприятный момент для начала приема медикаментов, витаминов или биодобавок. Физические нагрузки, такие как занятия спортом, йогой, пилатесом или танцами, принесут пользу, а визит в салон красоты поднимет настроение.

Денежные хлопоты и бизнес

Отличный день для бизнесменов и людей творческих профессий. Ваши новые проекты имеют все шансы на успех. Выставки и презентации привлекут нужное внимание. Если у вас достаточно ресурсов, можно заняться благотворительностью.

Семья и брак

День идеально подходит не только для заключения брака, но и для того, чтобы прямо сегодня озаботиться продолжением рода. Романтические свидания сегодня тоже пройдут успешно. Общаясь с родственниками, старайтесь не нарушать личные границы или делать неприемлемые замечания.

Природа

Рыбалка в эти сутки может не оправдать ожиданий тех, кто ждет хороший улов. Цветоводы могут с успехом заняться обрезкой комнатных растений. Владельцам домашних животных стоит проверить график прививок и подготовить питомцев к вакцинации.

Ранее мы рассказывали, как запустить скважину на даче после зимы.

астрология
Луна
лунные календари
фаза Луны
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака БПЛА угрожает Пензенской области
В российском регионе объявили угрозу атаки БПЛА
ВСУ атакуют «Турецкий поток»: ЕС ждет газовый коллапс — чем поможет Россия
После нападения на синагогу в США в больницу попали 30 полицейских
Арктике угрожает экологическая катастрофа из-за конфликта в Иране
В Севастополе силы ПВО сбили несколько вражеских БПЛА
Военный рассказал, сколько времени требуется ПВО для ликвидации БПЛА
Россиянам объяснили, как не наткнуться на мошенников с эскроу-счетами
«Взлом за 45 секунд»: эксперты обнаружили уязвимость в миллионах смартфонов
Росстандарт впервые разработал ГОСТ на один экзотический продукт
Три крупных аэропорта в России закрылись
НАТО трещит по швам — первой лопнула Чехия: кто следующий
Путин сменил первого замглавы МВД России
Биометрическую оплату проезда ввели на всех станциях метро Петербурга
США во время операции против Ирана потеряли самолет
Минобороны сообщило о массовой атаке дронов на регионы
«В изоляции»: политолог высказался о разрыве Молдавией соглашений с СНГ
«Это не конец». Познер, Донцова, Шура победили рак — Лерчек тоже справится?
В США резко повысился интерес к российской выпечке и сладостям
Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск рейсов
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.