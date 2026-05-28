Гороскоп на 29 мая: Львам беречь силы, а Весам не лезть с советами

Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака предупреждает, что энергия этого дня может сбить с привычного ритма и принести неожиданные перемены в планы. Наш точный гороскоп на сегодня предупреждает: будьте осторожны, чтобы не получить травму. Особенно внимательно обращайтесь с острыми вещами и техникой, строго соблюдайте правила безопасности. На работе лучше не браться за дела, где нужны режущие инструменты. А вечером хорошо провести время с семьей за душевными разговорами.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овна говорит, что вы слишком поглощены семейными заботами. Лучше отказаться от новых проектов. Сейчас вы не можете полностью справляться с нужными делами. Но скоро перед вами появится отличная возможность для карьеры, и вы не сможете ее упустить. Постарайтесь в ближайшие дни решить все семейные вопросы.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельца предупреждает, что сил даже на мелочи может не хватить. Но не стоит винить во всем родных: у них сейчас тоже трудный период. Если сорваться на эмоциях, пострадают все. Однако, скорее всего, случится кое-что, что встряхнет вашу жизнь.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов говорит, что командная работа сейчас принесет отличные результаты. Среди людей вы можете найти новое хобби, и вы станете отдавать ему все свободное время. Если вы еще не занялись спортом, сегодня обязательно сделайте хотя бы зарядку.

Рак

Гороскоп на сегодня для Рака предупреждает, что ваша оригинальность может разозлить окружающих. Будьте к этому готовы. Любое отступление от правил сегодня вызовет у людей разные чувства. Не пытайтесь сделать все запланированное, в спешке наделаете ошибок, о которых пожалеете.

Лев

Гороскоп на сегодня для Льва советует снизить физнагрузку до минимума. Самочувствие может ухудшиться, берегите силы. Кто-то может попросить вас о помощи, но помните о своих интересах. Чужая просьба способна навредить вашей репутации. Осознайте всю ответственность за свое решение и не бойтесь отказать, даже если обидите.

Дева

Гороскоп на сегодня для Девы предупреждает, что ваша настойчивость может навредить. Необдуманные поступки принесут лишь разочарование. Сейчас надо действовать осторожно, даже привычные дела могут навредить. В этот день звезды помогают тем, кто проницателен, внимателен к мелочам и не путает желаемое с реальным.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов говорит: не давайте советов. Их поймут неправильно и могут обвинить вас в чужих неудачах. Сейчас ваша тяга к знаниям невысока: старайтесь поменьше изучать новую информацию, в целом день не подходит для учебы. Если вы работаете в сфере услуг, запаситесь терпением, сегодня попадется много грубых клиентов.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпиона предупреждает, что легкомыслие навредит всем сферам жизни. Нужно многое пересмотреть, нельзя рисковать без причины. Временно откажитесь от экстремального спорта. Сейчас вам нужны спокойствие и тишина, чтобы обдумать все, что происходит вокруг.

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельца обещает отличный день для встреч с друзьями. Вы нечасто отдыхаете в больших компаниях, сейчас общение с разными людьми пойдет вам на пользу. Осторожнее с суждениями. Не спешите с выводами, день полон противоречий, легко ошибиться и поверить в неправду. Старайтесь не ссориться с родными.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерога сулит очень спокойный и хороший день. В такие дни лучше быть с семьей, чтобы зарядиться хорошим настроением. О вас могут вспомнить старые приятели, не отказывайте им во встрече. Отношения могут наладиться заново, и вы быстро все наверстаете. Вспомните свои сны, сегодня они многое подскажут.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолея говорит, что близкие могут вас поддержать. Звезды советуют быть внимательнее и не отказываться от помощи тех, кто желает вам добра. Больше общайтесь с родными, верьте только старым знакомым.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб предупреждает, что на вас могут свалиться новые дела, которые не порадуют. Направьте силы на их решение. Пока не стоит ходить на шумные тусовки и знакомиться с новыми людьми. Лучше посвятите время саморазвитию и учебе. Ваш путь к лучшей версии себя требует покоя и тишины.

