Фаза Луны сегодня, 22 марта 2026 года: время строить планы и отдавать долги

Фаза Луны сегодня, 22 марта 2026 года: удачный день для рыбалки и заботы о питомцах

22 марта 2026 года в 06:56 по московскому времени начнутся 5-е лунные сутки. Они закончатся только завтра в 07:13.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Эти сутки пройдут под покровительством Тельца — знака, который славится своим упорством и любовью к порядку. На небе сейчас виден растущий серп, похожий на серебряную дугу, которая повернута своими рожками в левую сторону.

Рекомендации для 5-х лунных суток

Этот день в лунном календаре считается особенным. Если вы заранее продумали свои шаги и составили план, сейчас настал тот самый момент, чтобы приступить к его выполнению. Любые дела, которые вы начнете сегодня с холодной головой и верой в успех, скорее всего, приведут к хорошему результату.

Работа и деньги

А вот то, что вы придумали на ходу или для чего не просчитали риски, лучше отложить в долгий ящик. Помимо этого, сегодня самое время разобраться с тем, что давно висело на вас, или как следует подготовиться к тем делам, которые вы уже запланировали. Если сегодня зайдет речь о деньгах, постарайтесь поскорее закрыть все свои долги.

Внешний вид и здоровье

В этот период важно прислушиваться к организму. Не стоит переедать, но и жесткое голодание тоже ни к чему. Лучше отказаться от спиртного и не налегать на мясо. Будьте внимательны к себе: если вы почувствуете легкое недомогание, лучше не отмахивайтесь от него, так как оно может быть сигналом о чем-то более серьезном.

Свадьба и семья

Сегодня не самый удачный день, чтобы идти в загс. Зато это отличное время, чтобы посидеть в кругу семьи, наметить планы на романтический вечер или просто созвониться с родными.

Природа

Если вы любите рыбачить, сегодня вас ждет богатый улов. Тем, у кого есть сад или комнатные растения, стоит уделить внимание влажности воздуха в помещении. Владельцам собак и кошек лучше заглянуть в ветеринарные паспорта своих любимцев, чтобы не пропустить сроки вакцинации или обработки от паразитов.

