Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 18:06

Фаза Луны сегодня, 22 марта 2026 года: время строить планы и отдавать долги

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

22 марта 2026 года в 06:56 по московскому времени начнутся 5-е лунные сутки. Они закончатся только завтра в 07:13.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Эти сутки пройдут под покровительством Тельца — знака, который славится своим упорством и любовью к порядку. На небе сейчас виден растущий серп, похожий на серебряную дугу, которая повернута своими рожками в левую сторону.

Рекомендации для 5-х лунных суток

Этот день в лунном календаре считается особенным. Если вы заранее продумали свои шаги и составили план, сейчас настал тот самый момент, чтобы приступить к его выполнению. Любые дела, которые вы начнете сегодня с холодной головой и верой в успех, скорее всего, приведут к хорошему результату.

Работа и деньги

А вот то, что вы придумали на ходу или для чего не просчитали риски, лучше отложить в долгий ящик. Помимо этого, сегодня самое время разобраться с тем, что давно висело на вас, или как следует подготовиться к тем делам, которые вы уже запланировали. Если сегодня зайдет речь о деньгах, постарайтесь поскорее закрыть все свои долги.

Внешний вид и здоровье

В этот период важно прислушиваться к организму. Не стоит переедать, но и жесткое голодание тоже ни к чему. Лучше отказаться от спиртного и не налегать на мясо. Будьте внимательны к себе: если вы почувствуете легкое недомогание, лучше не отмахивайтесь от него, так как оно может быть сигналом о чем-то более серьезном.

Свадьба и семья

Сегодня не самый удачный день, чтобы идти в загс. Зато это отличное время, чтобы посидеть в кругу семьи, наметить планы на романтический вечер или просто созвониться с родными.

Природа

Если вы любите рыбачить, сегодня вас ждет богатый улов. Тем, у кого есть сад или комнатные растения, стоит уделить внимание влажности воздуха в помещении. Владельцам собак и кошек лучше заглянуть в ветеринарные паспорта своих любимцев, чтобы не пропустить сроки вакцинации или обработки от паразитов.

Ранее мы поделились пятеркой проверенных способов точно измерить давление.

Екатерина Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ребенок попал в больницу после встречи с курьером на электровелосипеде
На Западе сделали мрачный прогноз по мировой энергетике из-за Ирана
Стало известно о предложении «амнистировать» пойманную браконьерами рыбу
Украинцев уличили в массовом бегстве с боевых позиций
Подросток угнал автобус, чтобы подвезти подругу до школы в 150 километрах
«Волга» покорила привыкших к Ford Mustang американцев
Иран пригрозил США беспрецедентным ответом при одном условии
Девушка покрылась сыпью и почти ослепла после приема антидепрессантов
«Все прогнозы сбываются»: Дмитриев описал мрачное будущее энергетики Европы
Футболиста «Ахмата» экстренно доставили в больницу прямо с игрового поля
Россия заметно нарастила импорт водки
Петербуржец съел бокал в баре и выбил окно в машине скорой помощи
«Больше не в силах скрывать»: на Западе увидели отчаяние Зеленского
Во Франции захотели снять санкции с России
Дефицит гречки накрыл Украину
В Британии пришли в ужас после иранского обстрела Диего-Гарсии
«Развлекала командиров ВСУ»: в зоне спецоперации погибла Барби
Военэксперт раскрыл неприятную правду о влиянии США в Ормузском проливе
Швейцария подтвердила готовность к новому раунду переговоров по Украине
Слухи о болезни, слова об армии, ссора с Лифановым: куда пропал Климушкин
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.