Фаза Луны сегодня, 21 марта 2026 года: почему нельзя ничего планировать

Сегодня в 06:44 по московскому времени начинаются 4-е лунные сутки. Они продолжатся до 06:56 22 марта.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Время, когда Луна находилась под влиянием Овна, заканчивается, и сегодня ее место займет настойчивый Телец. Спутник Земли продолжает расти, и в ночном небе уже можно увидеть тонкий месяц.

Полезные рекомендации для 4-х лунных суток

Этот день вряд ли принесет большую удачу. Хотя ждать от него серьезных неприятностей тоже не стоит. Лучше не планировать на сегодня важные события, от которых вы ждете весомого результата.

Внешний вид и здоровье

Для самочувствия в этот день полезными будут прогулки и водные процедуры. Неплохо будет выделить время, чтобы побыть одному. Если вы заметили, что вам нездоровится, не тяните с походом к врачу.

Работа и деньги

В этот день лучше всего раскладывать по полочкам накопившиеся задачи и строить планы. Особенно хорошо получится продумать шаги для увеличения дохода. А вот заключать сделки, связанные с финансами, не стоит. Еще одно не самое удачное дело для этого дня — переговоры. Также есть вероятность, что деньги придут с опозданием. Ответственные решения лучше отложить.

Любовь и брак

Пара, которая решит пожениться в этот день, может в будущем часто ссориться. Даже если муж и жена проживут вместе долгие годы, счастья в их союзе, скорее всего, будет мало.

Природа

В 4-й лунный день хорошей идеей будет отправиться на рыбалку. Тем, у кого есть сад или огород, сегодня не стоит трогать растения. Если вы собрались гулять на улице и у вас есть собака, берите ее с собой. Кошкам же как обычно лучше остаться дома и спокойно отдохнуть в одиночестве.

