Фаза Луны сегодня, 11 марта 2026 года: зачем идти замуж за старого друга?

Сегодня, 11 марта, в 03:38 мск спутник Земли даст старт 22-му дню лунного цикла. Луна будет проходить этот день более 24 часов.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Луной по-прежнему правит Стрелец, великий оптимист и сторонник позитивного мышления. До окончания убывающей фазы остается чуть больше недели.

Рекомендации для 22-го лунного дня

Сегодня — отличный день для получения новых знаний, улучшения профессиональных навыков, поиска необходимой информации. Однако ввиду убывающей фазы Луны глобальные проекты сегодня начинать не рекомендуется.

Здоровье и внешний вид

В этот день велик риск получить травму по глупости. Обратите особое внимание на здоровье опорно-двигательного аппарата и органов, находящихся ниже диафрагмы. Визит в салон красоты окажется удачным, только если вы будете в хорошем настроении.

Деньги и работа

Этот день не подходит для запуска крупных проектов в любых сферах бизнеса. Зато участие в лекциях, семинарах и конференциях будет весьма результативным. Причем слушателям повезет получить необходимую информацию, а лекторам — снискать свою долю славы. Чтобы избежать временных потерь, не тратьте время на болтовню с коллегами, если она не имеет отношения к рабочему процессу.

Любовь и семья

Играть свадьбу в этот день рекомендуется только парам, которые уже давно живут вместе или знакомы много лет. Общение с родными в этот день стоит сократить до самой необходимой малости.

Природа

Рыба будет клевать очень активно, но только мелкая. Садоводы и огородники могут организовать свой день в соответствии с рекомендациями лунного календаря. Владельцам домашних животных рекомендуется проверить график обработки от паразитов.

