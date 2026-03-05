Фаза Луны сегодня, 5 марта 2026 года. Отдыхаем, планируем свадьбу и диету

Фаза Луны сегодня, 5 марта, какая сегодня Луна: что означает начало убывающей фазы

Сегодня, 5 марта, в 21:01 мск Луна перейдет в 17-й лунный день первого весеннего цикла. Он займет чуть больше суток и закончится только 6 марта в 22:23 .

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Луна перешла в третью четверть и находится в убывающей фазе. Управляют спутником Земли в эти сутки Весы, дарующие и нам присущую им вечную неопределенность.

Особенности 17-го дня лунного цикла

Это благоприятное время для общения, дружеских встреч и романтических свиданий. Особенно удачно складываются дела в первой половине дня, когда все полны энергии. Будьте аккуратны и разумно распределяйте свою энергию, иначе к вечеру ваши силы могут иссякнуть.

Деньги и бизнес

Сегодня благоприятно проводить важные переговоры, заключать крупные сделки и участвовать в конкурсах. Все, что может стать прорывом для бизнеса и вывести его на новый уровень, будет успешным. Мелкие и рутинные дела, наоборот, могут вызвать лишь раздражение.

Здоровье и внешний вид

Есть риск случайно получить травму или заразиться вирусом в безобидных ситуациях, когда можно было бы этого избежать. Сегодня не стоит чрезмерно увлекаться медицинскими препаратами.

Любовь и отношения

Сегодняшний день идеально подходит для проведения свадебной церемонии. Считается, что пары, заключившие союз в этот день, смогут наслаждаться долгим совместным счастьем и гармонией.

Природа

Сегодняшняя рыбалка, хоть и не очень удачная, все же принесет небольшой улов. Если вы любите медитации на льду и не нацелены накормить семью рыбой, можете смело отправляться за город с удочкой. Садоводы, владельцы собак и кошек могут провести генеральную уборку в своих владениях.

