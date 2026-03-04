Фаза Луны сегодня, 4 марта 2026 года. Йога, свадьба и отдых

Фаза Луны сегодня, 4 марта, какая сегодня Луна: как настроиться на убывающую Луну?

Сегодня, 4 марта, в 19:39 мск Луна перейдет в 16-е сутки первого лунного цикла весны. Они продлятся до 21:01 5 марта.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Луна перешла в убывающую фазу. Сегодня спутник Земли уходит из-под власти понятной и логичной Девы под управление вечно сомневающихся Весов.

Чего ждать от 16-х суток лунного цикла

В течение следующих суток представится возможность выдохнуть и восстановить силы после напряженного полнолуния. В этот день будет разумнее избегать публичных мероприятий и сосредоточиться на домашних делах или ежедневной рабочей рутине.

Внешность и здоровье

Сегодня не рекомендуются тяжелые нагрузки. Занятия йогой и пилатесом, особенно те упражнения, что связаны с вестибулярным аппаратом, принесут наибольшую пользу. Рекомендуется также отказ от алкоголя и перенос любых хирургических манипуляций на более благоприятный период.

Бизнес и деньги

Лучше отложить важные дела, включая переговоры и заключение сделок. День не подходит для активной трудовой деятельности. Чтобы избежать ошибок, займитесь чем-то нейтральным — к примеру, приведите в порядок старые документы, разберите беспорядок на столе, очистите электронную почту и рабочие папки от ненужных файлов.

Отношения и брак

Сегодняшний день идеально подходит для заключения брака. Встречи с родственниками пройдут в дружелюбной и спокойной атмосфере. Если у вас есть неразрешенные конфликты с близкими, есть шанс восстановить мир.

Природа

Рыбалка все еще не принесет результата. Садоводы могут планировать свои действия в соответствии с лунным календарем. Владельцам домашних животных стоит провести ревизию игрушек: выбросить изношенные и подумать о приобретении новых интересных аксессуаров для разнообразия досуга своих питомцев.

