03 февраля 2026 в 03:10

Фаза Луны сегодня, 3 февраля 2026 года. Общаемся, женимся, прибираемся

Фаза Луны сегодня, 3 февраля: правильно планируем неделю Фаза Луны сегодня, 3 февраля: правильно планируем неделю Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сегодня, 3 февраля, в 19:17 по часовому поясу Москвы Луна вступит в 17-е лунные сутки этого цикла. Они продлятся до 20:43 завтрашнего дня.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Луна все еще выглядит круглой, однако самые внимательные наблюдатели уже видят, что правый ее бок начала поедать щербина. Спутник Земли вступил в третью четверть цикла. Управляет спутником Земли по-прежнему дисциплинированная и педантичная Дева.

Краткая характеристика 17-х суток лунного цикла

Отличный период для общения, дружеских посиделок и романтических свиданий. Особенно удачно складываются события в первой половине дня, когда уровень энергии высок, а любые творческие начинания протекают легко. Тем не менее важно внимательно следить за напором сил: не все способны справиться с резкими изменениями ритма.

Бизнес и деньги

День годится для нетривиальных событий — знаковых переговоров, эпохальных сделок, решающих конкурсов. Словом, удачно пройдет все то, что для компании может считаться прорывом, переходом на качественно иной уровень. Рутина и мелочь сегодня принесут только раздражение.

Фаза Луны сегодня, 3 февраля 2026 года. Общаемся, женимся, прибираемся Фаза Луны сегодня, 3 февраля 2026 года. Общаемся, женимся, прибираемся Фото: Shutterstock/FOTODOM

Здоровье и красота

Велика вероятность получить травму по глупости или подцепить опасный вирус в ситуации, когда этого легко было бы избежать. При этом увлекаться медикаментами в этот день не следует.

Любовь и брак

Очень удачный день для свадьбы. Считается, что пары, созданные в этот день, проживут вместе в счастье и гармонии долгие годы.

Природа

Клев сегодня хоть и слабый, но будет. Если вы соскучились по медитации на льду и не гонитесь за уловом, можете смело отправляться на рыбалку. И садоводам, и собачникам, и любителям кошек сегодня полезно будет провести генеральную уборку во вверенном им хозяйстве.

астрология
лунные календари
фаза Луны
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
