18 февраля 2026 в 05:55

Болезнь во сне: что ждет мужчину и женщину

Болезнь во сне: что ждет мужчину и женщину Болезнь во сне: что ждет мужчину и женщину Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сон о болезни часто пугает, но в сонниках он несет скрытый смысл. Согласно Миллеру, заболеть во сне предвещает неожиданные препятствия в делах, но выздоровление сулит успех. Фрейд видит в этом подавленные желания или страх потери контроля над телом. Ванга трактует болезнь как предупреждение о душевных ранах, требующих исцеления.

Общее значение: сон сигнализирует о стрессе, накопившихся эмоциях или необходимости отдыха.

  • Если вы болеете тяжело — ждите конфликтов с близкими.

  • Легкая простуда — к мелким неудачам, которые быстро минуют.

  • Видеть болезнь у родных — страх за них наяву.

Для мужчины болезнь во сне — это символ уязвимости. Сонник Лоффа отмечает: мужчина, больной во сне, боится неудач в карьере или потере авторитета. Заболеть гриппом — к переутомлению на работе. Рак или тяжелая хворь предупреждают о риске в бизнесе. Выздороветь — восстановление сил и победы.

Женщинам сон указывает на эмоциональную сферу. По Фрейду, болезнь — страх старения или проблем в интимной жизни. Народный сонник: заболеть — к ссорам в семье или зависти подруг. Беременным — волнения за ребенка. Лихорадка сулит страстный роман, выздоровление — гармонию в отношениях.

Что делать после такого сна: проанализируйте эмоции наяву, отдохните, поговорите с близкими. Народные приметы советуют принять теплый душ для очищения.

