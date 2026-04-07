Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 00:05

Приметы 7 апреля — Благовещение: почему сегодня нельзя работать?

Приметы 7 апреля Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 7 апреля, — Благовещение Пресвятой Богородицы, один из самых почитаемых весенних праздников. В народе верили, что именно в этот день земля окончательно просыпается после зимы, а Богородица благословляет все живое. Поэтому любые работы с землей — копать, пахать, сажать, даже ветку обрезать — считались большим грехом. Нарушитель, по поверьям, мог навлечь на себя беду. День нужно было провести в покое, радости и молитве. Ходили в церковь, отпускали птиц из клеток. И ждали добрых вестей — ведь само слово «Благовещение» означает «благая весть».

Погодные приметы на Благовещение, 7 апреля

Погода в этот день — самый точный прогноз на весь период созревания урожая и на Пасху.

  • Если на Благовещение ясно и солнечно — лето будет грозным, но очень урожайным.

  • Дождь в этот день — к хорошему урожаю ржи и обилию грибов осенью.

  • Гроза на 7 апреля — предвестник теплого лета и богатого урожая орехов.

  • Какая погода днем, такая будет и на Пасху.

  • Морозный день — к хорошему сбору овса и ячменя.

Приметы о птицах, зверях и небесных знаках 7 апреля

Главная традиция — выпускать птиц на волю. Считалось, что птица на своих крыльях донесет молитву человека до Бога, и весь год его будет сопровождать удача. Если нет возможности выпустить живую птицу, можно покормить диких в парке — это тоже считается добрым делом.

  • Если ласточки еще не прилетели — весна будет холодной и поздней.

  • Если птица свила гнездо на Благовещение — это считалось плохим знаком для того дома, где она поселилась.

  • Журавли летят высоко — к скорым и теплым дождям.

Погода на Благовещение: приметы Погода на Благовещение: приметы Фото: Wilfried Wirth/imagebroker.com/Global Look Press

Что можно и нужно делать 7 апреля

В Благовещение главное место в жизни верующего занимает посещение службы. Праздник — время для молитвы и духовной радости. В народе верили, что просьбы, произнесенные сегодня от чистого сердца, обязательно будут услышаны.

В старину в этот день прокаливали соль в печи, а затем хранили ее весь год. Считалось, что такая соль обретает целительную силу и помогает при болезнях, сглазе и других напастях.

Благовещение считается идеальным днем для примирения. А любая ссора сегодня считается большим злом, которое может аукнуться на весь год.

Несмотря на строгий Великий пост, в праздник Благовещения разрешается послабление — можно употреблять в пищу рыбу.

Что нельзя делать 7 апреля

  • Работать (да, совсем). В этот день даже грешников в аду не мучают, говорили наши предки. Любой труд под строгим запретом.

  • Шить, вязать и плести. Верили, что нить — символ человеческой жизни, и сегодня ее нельзя перерезать или спутывать, чтобы не навлечь на себя беды.

  • Стричь волосы, а то потеряешь все волосы или красоту.

  • Давать в долг или выносить что-то из дома. Считалось, что так можно отдать свое семейное благополучие и покой посторонним людям.

  • Надевать новую одежду. Верили, что обновка быстро порвется или испортится, а человек весь год проведет в нужде.

  • Начинать посевные работы. Земля сегодня отдыхает, и тревожить ее — значит остаться без урожая.

народные приметы
приметы
апрель
церковный праздник
праздники
фольклор
суеверия
традиции
обычаи
Анастасия Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.