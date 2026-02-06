Приметы 6 февраля — Аксиньин день: Ксения Петербургская призывает весну

В народном календаре 6 февраля занимает особое место — это день Аксиньи-полузимницы, который в церковном мире посвящен памяти блаженной Ксении Петербургской и святой Ксении Миласской. Этот день считался «переломом зимы»: люди верили, что именно сейчас озимое зерно в земле пролежало ровно половину срока до всхода. Запасы в амбарах, как и в предыдущую дату, проверяли особо тщательно.

Погодные приметы на Аксинью, 6 февраля

Этот день в народе называли «весноуказателем». Считалось, что природа сегодня буквально «проговаривается» о планах на ближайшие месяцы.

Какова Аксинья — такова и весна. Если день солнечный и тихий, то и весна будет ранней, погожей и теплой.

Метель на Аксинью — плохой знак: весна будет затяжной, холодной, а кормов для скота может не хватить.

Если в этот день светит солнце, а небо чистое — жди сухого и жаркого июля.

Облака плывут высоко и быстро — скоро наступит настоящая оттепель.

Если на Аксинью ударил мороз — лето будет дождливым и прохладным.

Безветренная погода — ко второй половине февраля морозы усилятся.

Приметы о хлебе и урожае 6 февраля

Для крестьян 6 февраля был «экономическим» индикатором. Существовало два популярных способа предсказать цены и достаток.

По ценам на рынке: если зерно на рынке в этот день дешевело, ждали богатого урожая и снижения цен. Если дорожало, готовились к голодному году.

Весовой способ: на ночь оставляли на столе каравай хлеба, а утром взвешивали его. Если хлеб «потяжелел» — урожай будет добрым, если стал легче — цены вырастут.

Что можно и нужно делать 6 февраля

Молиться святой Ксении Петербургской. К ней обращаются с просьбами о семейном счастье, замужестве, утешении в горе и помощи в воспитании детей.

Проверять запасы еды. Хороший хозяин сегодня обязательно пересчитает остатки муки и зерна, чтобы спланировать бюджет до первой травы.

Трудиться по дому. Любая работа, начатая на Аксинью, спорится и приносит результат. Особенно удачным день считается для мелкого ремонта мебели.

Делать добрые дела тайно. Как и святая Ксения, помогавшая людям скрытно, добрый поступок, совершенный без хвастовства, принесет удачу.

Что нельзя делать 6 февраля

Ставить квас и пиво. Существовало поверье, что на Аксинью «хмельное не варится» — напиток может испортиться или привлечь в дом ссоры.

Шить, вязать и прясть. Любое рукоделие в этот день считалось нежелательным, так как верили, что можно «запутать» свою судьбу.

Перестилать постель. Считалось, что если сменить простыни на Аксинью, можно привлечь бессонницу или потерю сил.

Рассказывать свои сны. Особенно если сон был плохим — верили, что на Аксинью сны имеют свойство сбываться в худшем варианте.

Стричь ногти и волосы старикам. По народным приметам, это могло укоротить жизнь пожилому человеку.

