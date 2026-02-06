Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026

Приметы 6 февраля — Аксиньин день: Ксения Петербургская призывает весну

Приметы 6 февраля
В народном календаре 6 февраля занимает особое место — это день Аксиньи-полузимницы, который в церковном мире посвящен памяти блаженной Ксении Петербургской и святой Ксении Миласской. Этот день считался «переломом зимы»: люди верили, что именно сейчас озимое зерно в земле пролежало ровно половину срока до всхода. Запасы в амбарах, как и в предыдущую дату, проверяли особо тщательно.

Погодные приметы на Аксинью, 6 февраля

Этот день в народе называли «весноуказателем». Считалось, что природа сегодня буквально «проговаривается» о планах на ближайшие месяцы.

  • Какова Аксинья — такова и весна. Если день солнечный и тихий, то и весна будет ранней, погожей и теплой.

  • Метель на Аксинью — плохой знак: весна будет затяжной, холодной, а кормов для скота может не хватить.

  • Если в этот день светит солнце, а небо чистое — жди сухого и жаркого июля.

  • Облака плывут высоко и быстро — скоро наступит настоящая оттепель.

  • Если на Аксинью ударил мороз — лето будет дождливым и прохладным.

  • Безветренная погода — ко второй половине февраля морозы усилятся.

Приметы о хлебе и урожае 6 февраля

Для крестьян 6 февраля был «экономическим» индикатором. Существовало два популярных способа предсказать цены и достаток.

  • По ценам на рынке: если зерно на рынке в этот день дешевело, ждали богатого урожая и снижения цен. Если дорожало, готовились к голодному году.

  • Весовой способ: на ночь оставляли на столе каравай хлеба, а утром взвешивали его. Если хлеб «потяжелел» — урожай будет добрым, если стал легче — цены вырастут.

Что нельзя делать 6 февраля?

Что можно и нужно делать 6 февраля

  • Молиться святой Ксении Петербургской. К ней обращаются с просьбами о семейном счастье, замужестве, утешении в горе и помощи в воспитании детей.

  • Проверять запасы еды. Хороший хозяин сегодня обязательно пересчитает остатки муки и зерна, чтобы спланировать бюджет до первой травы.

  • Трудиться по дому. Любая работа, начатая на Аксинью, спорится и приносит результат. Особенно удачным день считается для мелкого ремонта мебели.

  • Делать добрые дела тайно. Как и святая Ксения, помогавшая людям скрытно, добрый поступок, совершенный без хвастовства, принесет удачу.

Что нельзя делать 6 февраля

  • Ставить квас и пиво. Существовало поверье, что на Аксинью «хмельное не варится» — напиток может испортиться или привлечь в дом ссоры.

  • Шить, вязать и прясть. Любое рукоделие в этот день считалось нежелательным, так как верили, что можно «запутать» свою судьбу.

  • Перестилать постель. Считалось, что если сменить простыни на Аксинью, можно привлечь бессонницу или потерю сил.

  • Рассказывать свои сны. Особенно если сон был плохим — верили, что на Аксинью сны имеют свойство сбываться в худшем варианте.

  • Стричь ногти и волосы старикам. По народным приметам, это могло укоротить жизнь пожилому человеку.

Анастасия Фомина
А. Фомина
