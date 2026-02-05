Зимняя Олимпиада — 2026
Приметы 5 февраля — Агафий-полухлебник: какой будет весна?

Приметы 5 февраля
5 февраля православные вспоминают мученика Агафангела, которого в народе прозвали полухлебником. Как и предыдущие «полузимники», этот день был посвящен строгому учету ресурсов. Крестьяне понимали: половина зимы позади, но впереди еще февральские метели и непредсказуемый март, поэтому важно было проверить, сколько зерна осталось в закромах.

Погодные приметы на Агафия, 5 февраля

Поверья говорили, что погода в первой половине дня в эту дату указывала на то, каким будет следующий сельскохозяйственный сезон.

  • Если на Агафия выпало много снега — урожай зерна в этом году будет большим.

  • Солнечный и ясный день — к ранней весне.

  • Если стоит лютый мороз — лето будет жарким и засушливым.

Приметы о птицах и зверях на Агафия, 5 февраля

  • Если на Агафия с утра раскричалась синицы — морозы скоро станут еще сильнее.

  • Белка вышла из гнезда и спустилась на землю — жди скорой оттепели.

Проверяем запасы! Что можно и нужно делать 5 февраля

Главное внимание 5 февраля наши предки уделяли хранилищам. Хозяева проверяли качество оставшегося зерна, смотрели, не попортили ли его грызуны и не отсырело ли оно. А еще раньше верили, что если в этот день поблагодарить землю за прошлый урожай, то новый будет еще богаче.

Что можно делать 5 февраля по приметам

Чем еще заняться 5 февраля?

  • Наводить порядок в закромах. Хороший день для уборки в кладовых, погребах и сараях. Чистота в местах хранения продуктов притягивает сытость в дом.

  • Печь пироги с курицей. Традиционным блюдом этого дня был курник или любые пироги с птицей. Это символизировало достаток и семейное счастье. Все в семье должны были съесть хотя бы кусочек.

  • Заниматься починкой инвентаря. На Агафия мужчины чинили плуги, бороны и телеги, готовясь к весенней страде.

Никакой лени! Чего нельзя делать 5 февраля

  • Отказывать в еде странникам или нищим. Поскольку день посвящен хлебу и сытости, отказать голодному — значит навлечь на свою семью неурожай и нужду.

  • Лениться. Агафий-полухлебник — день активного труда. Тот, кто проведет его в праздности, может столкнуться с финансовыми трудностями.

  • Смотреть на падающие звезды. Существовало суеверие, что увидеть падающую звезду 5 февраля — к потере близкого человека или большой беде.

  • Танцевать и излишне веселиться. Этот день требовал сосредоточенности на хозяйственных делах, шумные гулянья считались неуместными.

  • Ссориться с домочадцами. Верили, что любой конфликт в этот день может привести к пустоте в кошельке и на столе.

приметы
народные приметы
запреты
февраль
обычаи
традиции
фольклор
суеверия
Анастасия Фомина
А. Фомина
