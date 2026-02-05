Приметы 5 февраля — Агафий-полухлебник: какой будет весна?

5 февраля православные вспоминают мученика Агафангела, которого в народе прозвали полухлебником. Как и предыдущие «полузимники», этот день был посвящен строгому учету ресурсов. Крестьяне понимали: половина зимы позади, но впереди еще февральские метели и непредсказуемый март, поэтому важно было проверить, сколько зерна осталось в закромах.

Погодные приметы на Агафия, 5 февраля

Поверья говорили, что погода в первой половине дня в эту дату указывала на то, каким будет следующий сельскохозяйственный сезон.

Если на Агафия выпало много снега — урожай зерна в этом году будет большим.

Солнечный и ясный день — к ранней весне.

Если стоит лютый мороз — лето будет жарким и засушливым.

Приметы о птицах и зверях на Агафия, 5 февраля

Если на Агафия с утра раскричалась синицы — морозы скоро станут еще сильнее.

Белка вышла из гнезда и спустилась на землю — жди скорой оттепели.

Проверяем запасы! Что можно и нужно делать 5 февраля

Главное внимание 5 февраля наши предки уделяли хранилищам. Хозяева проверяли качество оставшегося зерна, смотрели, не попортили ли его грызуны и не отсырело ли оно. А еще раньше верили, что если в этот день поблагодарить землю за прошлый урожай, то новый будет еще богаче.

Что можно делать 5 февраля по приметам Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем еще заняться 5 февраля?

Наводить порядок в закромах. Хороший день для уборки в кладовых, погребах и сараях. Чистота в местах хранения продуктов притягивает сытость в дом.

Печь пироги с курицей. Традиционным блюдом этого дня был курник или любые пироги с птицей. Это символизировало достаток и семейное счастье. Все в семье должны были съесть хотя бы кусочек.

Заниматься починкой инвентаря. На Агафия мужчины чинили плуги, бороны и телеги, готовясь к весенней страде.

Никакой лени! Чего нельзя делать 5 февраля

Отказывать в еде странникам или нищим. Поскольку день посвящен хлебу и сытости, отказать голодному — значит навлечь на свою семью неурожай и нужду.

Лениться. Агафий-полухлебник — день активного труда. Тот, кто проведет его в праздности, может столкнуться с финансовыми трудностями.

Смотреть на падающие звезды. Существовало суеверие, что увидеть падающую звезду 5 февраля — к потере близкого человека или большой беде.

Танцевать и излишне веселиться. Этот день требовал сосредоточенности на хозяйственных делах, шумные гулянья считались неуместными.

Ссориться с домочадцами. Верили, что любой конфликт в этот день может привести к пустоте в кошельке и на столе.

