Приметы 5 апреля — Никонов день: как привлечь удачу с помощью уборки?

В народном календаре 5 апреля посвящено святому Никону. Этот день был переходным моментом, когда природа окончательно пробуждается, а человек должен подготовиться к новому сезону. Главным символом дня является мята. Наши предки верили, что 5 апреля она обретает лечебную силу. Траву использовали для заваривания чая, который избавлял от весенней хвори, а также раскладывали по углам дома, чтобы очистить жилье от негатива. Сам же день посвящали тотальному очищению: выметали зимнюю пыль из избы, выбрасывали ненужный хлам и обязательно парились в бане, чтобы смыть с души тяжелые мысли. Считалось, что если провести Никонов день правильно, то весна войдет в чистый дом и чистую душу.

Погодные приметы на Никона, 5 апреля

Погода в этот день подсказывала, будет ли лето урожайным или заставит крестьян понервничать.

Если слышен первый гром, а лед на реках еще не сошел — лето будет холодным и дождливым.

Ясное звездное небо ночью — к утренним заморозкам на почве.

Синие облака плывут по небу — жди теплых дождей, которые помогут всходам.

Днем тепло, а ночью внезапно холодает — к устойчивой ясной погоде на ближайшую неделю.

Приметы 5 апреля

Приметы о зверях и птицах 5 апреля

Скворцы прилетели — весна окончательно победила, пора готовить инвентарь для сада.

Вороны купаются в лужах или песке — к скорому и сильному потеплению.

Если на Никона прилетели зяблики — весна еще поспорит с зимой, возможны кратковременные метели.

Если птицы выщипывают у себя перья — в доме возможна ссора или суета.

Если кошка прячет нос в лапы — похолодает; если спит брюшком кверху — к жаре.

Увидеть аиста в небе — к большой радости и семейному благополучию.

Что можно и нужно делать 5 апреля

Проводить генеральную уборку. Это главная традиция. Нужно вымести мусор из всех углов, вымыть полы и окна. Верили, что вместе с грязью из дома уходит несчастье и бедность.

Пить мятный чай. Мята на Никона — залог здоровья. Считалось, что чашка такого чая сегодня дарит спокойствие и крепкий сон на весь год.

Сажать деревья и кустарники. 5 апреля — идеальное время для посадки яблонь, рябины, черной и красной смородины. Саженцы отлично приживаются.

После уборки в укромном уголке оставляли блюдце с молоком и мятный пряник, чтобы домовой помогал хранить мир в семье.

Умываться мятной водой. Верили, что это сохраняет молодость кожи и защищает от сглаза.

Приметы о зверях и птицах 5 апреля

Что нельзя делать 5 апреля

Оставлять в доме беспорядок. Грязные полы или гора немытой посуды на Никона — к финансовому краху.

Лгать и лицемерить. Любой обман в этот день раскроется очень быстро и нанесет непоправимый удар по репутации.

Красить волосы или менять прическу. Существовало поверье, что радикальные перемены во внешности могут привести к разладу в личной жизни.

Оставлять кошелек пустым. Даже если вы не пользуетесь наличными, положите сегодня в портмоне хотя бы одну монетку, чтобы приманить богатство.

