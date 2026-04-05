Приметы 5 апреля — Никонов день: как привлечь удачу с помощью уборки?

В народном календаре 5 апреля посвящено святому Никону. Этот день был переходным моментом, когда природа окончательно пробуждается, а человек должен подготовиться к новому сезону. Главным символом дня является мята. Наши предки верили, что 5 апреля она обретает лечебную силу. Траву использовали для заваривания чая, который избавлял от весенней хвори, а также раскладывали по углам дома, чтобы очистить жилье от негатива. Сам же день посвящали тотальному очищению: выметали зимнюю пыль из избы, выбрасывали ненужный хлам и обязательно парились в бане, чтобы смыть с души тяжелые мысли. Считалось, что если провести Никонов день правильно, то весна войдет в чистый дом и чистую душу.
Погодные приметы на Никона, 5 апреля
Погода в этот день подсказывала, будет ли лето урожайным или заставит крестьян понервничать.
Если слышен первый гром, а лед на реках еще не сошел — лето будет холодным и дождливым.
Ясное звездное небо ночью — к утренним заморозкам на почве.
Синие облака плывут по небу — жди теплых дождей, которые помогут всходам.
Днем тепло, а ночью внезапно холодает — к устойчивой ясной погоде на ближайшую неделю.
Приметы о зверях и птицах 5 апреля
Скворцы прилетели — весна окончательно победила, пора готовить инвентарь для сада.
Вороны купаются в лужах или песке — к скорому и сильному потеплению.
- Если на Никона прилетели зяблики — весна еще поспорит с зимой, возможны кратковременные метели.
Если птицы выщипывают у себя перья — в доме возможна ссора или суета.
Если кошка прячет нос в лапы — похолодает; если спит брюшком кверху — к жаре.
Увидеть аиста в небе — к большой радости и семейному благополучию.
Что можно и нужно делать 5 апреля
Проводить генеральную уборку. Это главная традиция. Нужно вымести мусор из всех углов, вымыть полы и окна. Верили, что вместе с грязью из дома уходит несчастье и бедность.
Пить мятный чай. Мята на Никона — залог здоровья. Считалось, что чашка такого чая сегодня дарит спокойствие и крепкий сон на весь год.
Сажать деревья и кустарники. 5 апреля — идеальное время для посадки яблонь, рябины, черной и красной смородины. Саженцы отлично приживаются.
После уборки в укромном уголке оставляли блюдце с молоком и мятный пряник, чтобы домовой помогал хранить мир в семье.
Умываться мятной водой. Верили, что это сохраняет молодость кожи и защищает от сглаза.
Что нельзя делать 5 апреля
Оставлять в доме беспорядок. Грязные полы или гора немытой посуды на Никона — к финансовому краху.
Лгать и лицемерить. Любой обман в этот день раскроется очень быстро и нанесет непоправимый удар по репутации.
Красить волосы или менять прическу. Существовало поверье, что радикальные перемены во внешности могут привести к разладу в личной жизни.
Оставлять кошелек пустым. Даже если вы не пользуетесь наличными, положите сегодня в портмоне хотя бы одну монетку, чтобы приманить богатство.
