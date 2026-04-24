24 апреля 2026 в 00:05

Приметы 24 апреля — Антип Водогон: в саду не работаем, лечим зубы

Приметы 24 апреля
По народному календарю сегодня Антип Водогон. В этот день весеннее половодье достигает своего пика — реки окончательно сбрасывают лед, вода идет на поля. Крестьяне в этот день внимательно следили за разливом: чем выше вода, тем богаче урожай хлеба и трав. А еще святой Антип считается главным зубным врачом и покровителем чистой воды. Так что, если у вас болит зуб, сегодня можно ему помолиться. Ну и заодно покаяться перед чистой водой.

Погодные приметы на Антипа, 24 апреля

Сегодня день Антипа, которого в народе называли Водогоном. По погоде в этот день предсказывали, каким будет лето.

  • Реки не вскрылись? Жди холодного и неурожайного лета. А вот если разлив — быть богатому урожаю хлеба и густым травам.

  • Дождь пошел — к грибам и влажному лету.

  • Утром заморозки — скоро потеплеет, и яровые хорошо пойдут в рост. А если после разлива вода быстро ушла — лето будет жарким и сухим.

  • И еще: красное солнце на рассвете — к ветреному и дождливому маю.

Лечим зубы по приметам 24 апреля

На Руси святого Антипа считали зубным утешителем. В его день существовал специальный обряд от зубной боли. Человек брал серебряную монету, прикладывал ее к больному зубу и держал некоторое время. Потом монету вынимали, просверливали в ней дырочку и вешали на икону святого Антипа. Верили, что боль уходит и зубы больше никогда не будут болеть. Звучит как магия, но наши предки верили в это свято.

Приметы о птицах и зверях 24 апреля

В этот день наши предки старались понаблюдать за птицами. Если чибисы летают низко — к продолжительному теплу, если высоко — погода скоро изменится.

Что можно и нельзя делать 24 апреля

Что можно и нужно делать 24 апреля

  • Молиться об избавлении от зубной боли. Даже те, кто не жаловался на здоровье, старались почтить святого, чтобы укрепить челюсть.

  • Просить прощения у воды. Существовал обычай подходить к реке и каяться в дурных поступках. Верили, что вешняя вода унесет все грехи в океан.

  • Готовить травяные отвары. Считалось, что травы, заваренные на Антипа, обладают двойной силой.

Что нельзя делать 24 апреля

  • Работать в огороде и сажать растения. Это один из главных запретов дня. В народе говорили: на Антипа семена в землю кинешь — все сгниет или ветром сдует. Считалось, что земля сегодня слишком нестабильна из-за вод.

  • Мыть окна. Верили, что через чистые стекла на Антипа в дом могут заглянуть нечистые силы, которые принесут тревожные сны.

  • Шить, вышивать и вязать. Нитки сегодня — это путы для воды. Занимаясь рукоделием, можно было нечаянно завязать дождь, что привело бы к засухе.

  • Ругаться у воды. Любой конфликт на берегу реки 24 апреля мог обернуться тем, что Водогон смоет удачу.

  • Колоть дрова. Верили, что стук топора в этот день привлекает в дом леших и нечистую силу.

Анастасия Фомина
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

