20 апреля 2026 в 00:05

Приметы 20 апреля — Акулинин день: берегись, где русалки завелись!

Приметы апреля
В народном календаре 20 апреля почитается мученица Акулина. В 2026 году этот день выпадает на понедельник после Красной горки, и в народном сознании он тесно связан с мистикой водной стихии. Считалось, что именно на Акулину от зимней спячки окончательно просыпаются русалки. Они выходят на поверхность воды холодными и продрогшими, поэтому день наполнен особыми ритуалами. Наши предки старались задобрить речных духов и защититься от них.

Погодные приметы на Акулину, 20 апреля

  • Если на Акулину идет дождь — будет много калины, но урожай яровых (особенно овса) может быть плохим.

  • Много звезд на ночном небе — лето будет богатым на грибы и лесные ягоды.

  • Если утром мороз, а днем ясно — жди небывалого урожая гречихи.

  • Гром без дождя — к вечеру погода испортится и начнется затяжное ненастье.

  • Красная заря на восходе — к перемене погоды и сильному ветру в течение дня.

Приметы о русалках, птицах и зверях 20 апреля

Главные легенды дня связаны с обитательницами рек и озер. Женщины ходили к водоемам и оставляли на берегу старые, но чистые вещи (платки, рубахи, отрезы ткани). Верили, что русалки согреются, наденут их и за это не будут трогать людей все лето.

  • Если на воде видны круги, а ветра нет — это русалки играют, греются на солнце.

  • Если на Акулину собаки лают на воду — русалки близко; если скотина неохотно идет к водопою — вода неспокойная.

Что можно и чего нельзя делать по приметам

Что можно и нужно делать 20 апреля

  • Задабривать водных духов. Даже если вы не верите в русалок, акт подарка реке (символическое подношение) считался залогом того, что никто из семьи не утонет летом.

  • Заниматься домашними делами. Акулина покровительствовала крепким хозяйкам. Уборка и готовка сегодня приносили в дом мир.

  • Молиться о защите от бед. Святую Акулину просили о стойкости духа и защите от внезапных напастей.

  • Смотреть на звезды. Верили, что, если в ночь на 21 апреля загадать желание на самую яркую звезду, оно обязательно исполнится до конца лета.

Чего нельзя делать 20 апреля

  • Смотреть в окно после заката. Считалось, что через окно на вас может посмотреть нечистая сила или русалка, что приведет к болезням или долгой бессоннице. Окна старались занавешивать поплотнее.

  • Шуметь и смеяться у воды. Громкие звуки могут разозлить проснувшихся русалок, и они заберут голос или удачу.

  • Оставлять пустые ведра у порога. Верили, что в них может спрятаться мелкий бес, который потом будет вредить по хозяйству.

  • Сушить белье на улице ночью. Русалки могли пометить одежду, и человек, надевший ее, начал бы чахнуть.

  • Ссориться из-за денег. Любой финансовый конфликт на Акулину приведет к тому, что кошелек опустеет на три месяца.

Система полива на участке своими руками: поделились простыми вариантами.

Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

