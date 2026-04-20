Приметы 20 апреля — Акулинин день: берегись, где русалки завелись!

В народном календаре 20 апреля почитается мученица Акулина. В 2026 году этот день выпадает на понедельник после Красной горки, и в народном сознании он тесно связан с мистикой водной стихии. Считалось, что именно на Акулину от зимней спячки окончательно просыпаются русалки. Они выходят на поверхность воды холодными и продрогшими, поэтому день наполнен особыми ритуалами. Наши предки старались задобрить речных духов и защититься от них.

Погодные приметы на Акулину, 20 апреля

Если на Акулину идет дождь — будет много калины, но урожай яровых (особенно овса) может быть плохим.

Много звезд на ночном небе — лето будет богатым на грибы и лесные ягоды.

Если утром мороз, а днем ясно — жди небывалого урожая гречихи.

Гром без дождя — к вечеру погода испортится и начнется затяжное ненастье.

Красная заря на восходе — к перемене погоды и сильному ветру в течение дня.

Приметы о русалках, птицах и зверях 20 апреля

Главные легенды дня связаны с обитательницами рек и озер. Женщины ходили к водоемам и оставляли на берегу старые, но чистые вещи (платки, рубахи, отрезы ткани). Верили, что русалки согреются, наденут их и за это не будут трогать людей все лето.

Если на воде видны круги, а ветра нет — это русалки играют, греются на солнце.

Если на Акулину собаки лают на воду — русалки близко; если скотина неохотно идет к водопою — вода неспокойная.

Что можно и чего нельзя делать по приметам

Что можно и нужно делать 20 апреля

Задабривать водных духов. Даже если вы не верите в русалок, акт подарка реке (символическое подношение) считался залогом того, что никто из семьи не утонет летом.

Заниматься домашними делами. Акулина покровительствовала крепким хозяйкам. Уборка и готовка сегодня приносили в дом мир.

Молиться о защите от бед. Святую Акулину просили о стойкости духа и защите от внезапных напастей.

Смотреть на звезды. Верили, что, если в ночь на 21 апреля загадать желание на самую яркую звезду, оно обязательно исполнится до конца лета.

Чего нельзя делать 20 апреля

Смотреть в окно после заката. Считалось, что через окно на вас может посмотреть нечистая сила или русалка, что приведет к болезням или долгой бессоннице. Окна старались занавешивать поплотнее.

Шуметь и смеяться у воды. Громкие звуки могут разозлить проснувшихся русалок, и они заберут голос или удачу.

Оставлять пустые ведра у порога. Верили, что в них может спрятаться мелкий бес, который потом будет вредить по хозяйству.

Сушить белье на улице ночью. Русалки могли пометить одежду, и человек, надевший ее, начал бы чахнуть.

Ссориться из-за денег. Любой финансовый конфликт на Акулину приведет к тому, что кошелек опустеет на три месяца.

