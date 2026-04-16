Приметы 16 апреля — Никита Водопол и Светлый четверг: берегитесь воды!

В народном календаре 16 апреля — это день Никиты Исповедника, которого в народе величают Водополом. В 2026 году этот день совпадает со Светлым четвергом Пасхальной недели. Это время двойственное: с одной стороны — торжество жизни и воскресения, с другой — опасный момент пробуждения речной стихии. Считалось, что именно сегодня водяной окончательно просыпается после зимней спячки, он голоден и сердит, поэтому требует к себе особого уважения.

Погодные приметы на Никиту, 16 апреля

Если лед на реках до сих пор не тронулся, жди плохого улова рыбы и скудного лета.

Дождь на Никиту — весна будет затяжной и сырой.

Северный ветер — предвестник того, что рожь в этом году может не налиться.

Если после разлива вода быстро уходит, лето будет засушливым и жарким.

Приметы о зверях и птицах 16 апреля

Слышен первый крик кукушки — пора окончательно прощаться с морозами, наступает стабильное тепло.

Лошади фыркают у берега — к резкой перемене погоды или сильной грозе.

Птицы строят гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным; если в тени — жди изнуряющей жары.

Кроты выбрались из нор — через три дня пойдет сильный дождь.

Приметы о птицах в апреле Фото: Thomas Hinsche/imageBROKER/Global Look Press

Что можно и нужно делать 16 апреля

У наших предков была традиция угощать воду — рыбаки лили в реку масло или бросали хлеб, чтобы водяной не проказничал. В 2026 году можем повторить этот обряд по-современному: вместо литья масла просто убрать мусор на берегу — природа скажет спасибо.

Еще в Светлый четверг принято ходить к родне, особенно к крестным, меняться куличами и радостью. Полезно умыться талой водой — предки верили, что она сегодня смывает тоску и дарит бодрость. А еще весенняя вода помогает желаниям сбыться. И не забудьте посетить храм.

Что нельзя делать 16 апреля

По поверьям, сегодня следовало вести себя осторожно у воды.

Во-первых, нельзя шуметь и кричать у реки или озера — разозлите проснувшегося водяного, и он удачу заберет. Во-вторых, рыбалка под запретом. Считалось, что в день пробуждения духа воды рыбачить — грех, можно и без улова остаться, и беду накликать.

Дома тоже будьте аккуратны: пролитая на пол вода — к мелким неприятностям и поломкам. И помните: сейчас Светлая седмица, так что грустить и вспоминать старые обиды — большой грех. Уныние заморозит радость надолго. И на ледоход долго не смотрите — унесет течение мысли, станете рассеянными.

