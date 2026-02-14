Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 00:05

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 февраля 2026 года

Святой Трифон в представлении ИИ Святой Трифон в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
14 февраля — 45-й день в году. Большинство связывает эту дату исключительно с Днем святого Валентина. Однако в России на 14 февраля приходятся и другие праздники. Рассказываем, чем примечателен этот день, какие события увековечили его в истории и кто отмечает именины в середине последнего зимнего месяца.

Какой праздник отмечают 14 февраля в России

В православных странах 14 февраля — это прежде всего церковный праздник. В этот день верующие поминают мученика Трифона. Фригийский святой жил в III веке нашей эры. Он обладал даром целительства, изгонял бесов, а однажды спас односельчан от голода, изгнав насекомых и грызунов, уничтожавших урожай.

Жизнь Трифона пришлась на время жестокого гонения христиан. Когда слухи о нем дошли до правящей верхушки, юноша был схвачен и подвергнут жестоким пыткам. Несмотря на истязания, он не отказался от веры в Христа. В итоге Трифон принял мученическую смерть. А для христиан 14 февраля стало праздником поминовения святого.

В народе 14 февраля называют Днем Трифона, или Трифоном-Перезимником. Благодаря преданию о спасении урожая святого также именуют Мышегоном. Молящиеся обращаются к мученику с просьбой защитить поля от грызунов и других вредителей. В этот день над мышарниками — местами, где обосновались мыши — читают заговоры.

Мученик Трифон также считается покровителем семейного очага и любви. Незамужние девушки просят святого даровать им хороших женихов. А влюбленные и супружеские пары проводят время вместе и признаются друг другу в любви — согласно поверью, так можно укрепить отношения.

Праздник 14 февраля Праздник 14 февраля Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приметы на 14 февраля

В России праздник 14 февраля связан с многочисленными приметами и поверьями. Вот самые распространенные из них:

  • разбитое зеркало сулит счастье;
  • небрежно относиться к деньгам — к бедности;
  • на улице подошла собака — супруги будут верны друг другу;
  • на улице подошла кошка — к легкомысленности и разладу в браке;
  • браться за острые предметы (иглы, ножи и не только) — привлекать нечисть;
  • если ночь выдалась звездная, весна придет поздно;
  • птичье пение под окном предвещает оттепель;
  • если на Трифона выдалась хорошая погода, весна также будет теплой.

14 февраля стоит провести в окружении любимых людей. В этот день также рекомендуется очистить дом от ненужных вещей, а еще запрещается предаваться унынию.

Какие события произошли 14 февраля

Мы выяснили, какой праздник приходится на 14 февраля. Теперь стоит поговорить об интересных событиях, пришедшихся на эту дату. Для этого обратимся к истории. Итак, 14 февраля:

  • 1706 — в Москве заложен Аптекарский огород, сегодня известный как Ботанический сад МГУ;
  • 1876 — Александр Белл подал заявку на патент первого телефона;
  • 1892 — Дмитрий Ивановский открыл царство вирусов, благодаря чему стал основоположником вирусологии;
  • 1918 — РСФСР стала использовать григорианский календарь;
  • 1937 — в Москве начал работать Дом актера;
  • 1950 — Иосиф Сталин и Мао Цзэдун подписали Договор о дружбе и взаимопомощи СССР и Китая;
  • 1956 — состоялся XX съезд КПСС, во время которого был осужден культ личности Сталина;
  • 2005 — начал работать видеохостинг YouTube.

Подписание Договора о дружбе, союзе и взаимопонимании между СССР и КНР Подписание Договора о дружбе, союзе и взаимопонимании между СССР и КНР Фото: Федор Кислов/РИА Новости

Кто из знаменитостей родился 14 февраля

В середине февраля появились на свет такие выдающиеся личности, как:

  • Александр Даргомыжский (1813–1869) — композитор;
  • Джордж Феррис (1859–1896) — инженер, создавший колесо обозрения;
  • Степан Крылов (1910–1998) — актер;
  • Юрий Киселев (1914–1996) — театральный режиссер;
  • Анна Герман (1936–1982) — певица;
  • Ронни Петерсон (1944–1978) — автогонщик;
  • Кевин Киган (р.1951) — футболист;
  • Ольга Сухарнова (р.1955) — баскетболистка;
  • Георге Мурешан (р.1971) — самый высокий баскетболист НБА (231 см);
  • Милан Гейдук (р.1976) — хоккеист;
  • Юлия Савичева (р.1987) — певица;
  • Анхель Ди Мария (р.1988) — футболист;
  • Лукас Эрнандес (р.1966) — футболист.

Юлия Савичева Юлия Савичева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Именины 14 февраля

В День поминовения мученика Трифона отмечают именины:

  • Трифон;
  • Петр;
  • Николай;
  • Гавриил;
  • Давид;
  • Тимофей;
  • Василий.

Теперь вы знаете, какой праздник отмечают 14 февраля в России. Проведите это время в окружении семьи или со второй половинкой. Так вы сможете привлечь в жизнь счастье и крепкую любовь.

Ранее мы рассказывали, как возник День всех влюбленных и стоит ли его отмечать.

