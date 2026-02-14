Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 февраля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 февраля 2026 года

14 февраля — 45-й день в году. Большинство связывает эту дату исключительно с Днем святого Валентина. Однако в России на 14 февраля приходятся и другие праздники. Рассказываем, чем примечателен этот день, какие события увековечили его в истории и кто отмечает именины в середине последнего зимнего месяца.

Какой праздник отмечают 14 февраля в России

В православных странах 14 февраля — это прежде всего церковный праздник. В этот день верующие поминают мученика Трифона. Фригийский святой жил в III веке нашей эры. Он обладал даром целительства, изгонял бесов, а однажды спас односельчан от голода, изгнав насекомых и грызунов, уничтожавших урожай.

Жизнь Трифона пришлась на время жестокого гонения христиан. Когда слухи о нем дошли до правящей верхушки, юноша был схвачен и подвергнут жестоким пыткам. Несмотря на истязания, он не отказался от веры в Христа. В итоге Трифон принял мученическую смерть. А для христиан 14 февраля стало праздником поминовения святого.

В народе 14 февраля называют Днем Трифона, или Трифоном-Перезимником. Благодаря преданию о спасении урожая святого также именуют Мышегоном. Молящиеся обращаются к мученику с просьбой защитить поля от грызунов и других вредителей. В этот день над мышарниками — местами, где обосновались мыши — читают заговоры.

Мученик Трифон также считается покровителем семейного очага и любви. Незамужние девушки просят святого даровать им хороших женихов. А влюбленные и супружеские пары проводят время вместе и признаются друг другу в любви — согласно поверью, так можно укрепить отношения.

Праздник 14 февраля Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приметы на 14 февраля

В России праздник 14 февраля связан с многочисленными приметами и поверьями. Вот самые распространенные из них:

разбитое зеркало сулит счастье;

небрежно относиться к деньгам — к бедности;

на улице подошла собака — супруги будут верны друг другу;

на улице подошла кошка — к легкомысленности и разладу в браке;

браться за острые предметы (иглы, ножи и не только) — привлекать нечисть;

если ночь выдалась звездная, весна придет поздно;

птичье пение под окном предвещает оттепель;

если на Трифона выдалась хорошая погода, весна также будет теплой.

14 февраля стоит провести в окружении любимых людей. В этот день также рекомендуется очистить дом от ненужных вещей, а еще запрещается предаваться унынию.

Какие события произошли 14 февраля

Мы выяснили, какой праздник приходится на 14 февраля. Теперь стоит поговорить об интересных событиях, пришедшихся на эту дату. Для этого обратимся к истории. Итак, 14 февраля:

1706 — в Москве заложен Аптекарский огород, сегодня известный как Ботанический сад МГУ;

1876 — Александр Белл подал заявку на патент первого телефона;

1892 — Дмитрий Ивановский открыл царство вирусов, благодаря чему стал основоположником вирусологии;

1918 — РСФСР стала использовать григорианский календарь;

1937 — в Москве начал работать Дом актера;

1950 — Иосиф Сталин и Мао Цзэдун подписали Договор о дружбе и взаимопомощи СССР и Китая;

1956 — состоялся XX съезд КПСС, во время которого был осужден культ личности Сталина;

2005 — начал работать видеохостинг YouTube.

Подписание Договора о дружбе, союзе и взаимопонимании между СССР и КНР Фото: Федор Кислов/РИА Новости

Кто из знаменитостей родился 14 февраля

В середине февраля появились на свет такие выдающиеся личности, как:

Александр Даргомыжский (1813–1869) — композитор;

Джордж Феррис (1859–1896) — инженер, создавший колесо обозрения;

Степан Крылов (1910–1998) — актер;

Юрий Киселев (1914–1996) — театральный режиссер;

Анна Герман (1936–1982) — певица;

Ронни Петерсон (1944–1978) — автогонщик;

Кевин Киган (р.1951) — футболист;

Ольга Сухарнова (р.1955) — баскетболистка;

Георге Мурешан (р.1971) — самый высокий баскетболист НБА (231 см);

Милан Гейдук (р.1976) — хоккеист;

Юлия Савичева (р.1987) — певица;

Анхель Ди Мария (р.1988) — футболист;

Лукас Эрнандес (р.1966) — футболист.

Юлия Савичева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Именины 14 февраля

В День поминовения мученика Трифона отмечают именины:

Теперь вы знаете, какой праздник отмечают 14 февраля в России. Проведите это время в окружении семьи или со второй половинкой. Так вы сможете привлечь в жизнь счастье и крепкую любовь.

Ранее мы рассказывали, как возник День всех влюбленных и стоит ли его отмечать.