Михайлово чудо: что нельзя делать 19 сентября по народным поверьям

19 сентября православные христиане отмечают Михайлово чудо — день воспоминания чуда, совершенного Архангелом Михаилом в Хонех. Этот праздник глубоко укоренен в народном календаре и связан со множеством традиций, запретов и наблюдений за природой, которые передавались из поколения в поколение.
Погодные приметы в день Михайлова чуда
Наблюдения за природой в этот день считались особенно важными, так как с Михайлова дня начинались первые осенние заморозки, получившие название «Михайловы утренники».
Иней на деревьях предвещал снежную зиму.
Туманное утро сулило скорое потепление.
Теплая и солнечная погода в этот день указывала на то, что осень будет долгой и теплой.
Листья осины, падающие «лицом» вверх, предсказывали холодную зиму, а если они ложились «изнанкой» вверх, зима ожидалась теплой.
Облака синего цвета вечером предвещали скорую перемену погоды.
Приметы на основе поведения животных и птиц 19 сентября
Животные и птицы, по народным поверьям, чувствуют изменения в природе и своим поведением могут предсказать погоду.
Воробьи, прыгающие по веткам, предвещали скорое похолодание. Если же птицы притихали и прятались, это сулило мокрую погоду.
Кукушка, издающая звуки, похожие на кваканье, предвещала дождь.
Собака, усиленно роющая землю или катающаяся по траве, указывала на приближающееся ненастье.
Кошки, сворачивающиеся в клубок и прикрывающие мордочку лапками, чувствовали скорое похолодание.
Что нельзя делать 19 сентября по народным поверьям
С Михайловым днем связано множество запретов, нарушение которых, по народным поверьям, могло навлечь беду.
Запрещалось работать, особенно браться за острые предметы — ножи, топоры, иглы. Считалось, что это может «отрезать» удачу.
Нельзя было ругаться, сквернословить и обижаться. Этот день предназначен для примирения и прощения.
Запрещалось мыть голову, чтобы не «смыть ум».
Не рекомендовалось отправляться в дальнюю дорогу, так как путника могли подстерегать неприятности.
Нельзя было выбрасывать остатки пищи — их следовало отдать нуждающимся или животным.
Что нужно сделать в день Михайлова чуда
Обязательно следовало помириться со всеми, с кем были в ссоре, и попросить прощения.
Принято было устраивать братчины — общие застолья с семьей или соседями, где решались важные вопросы и укреплялись добрые отношения.
Следовало молиться Архангелу Михаилу об исцелении от болезней и о защите.
Хозяйки пекли пироги, в которые могли спрятать кольцо для гадания на скорое замужество.
Народные приметы и традиции 19 сентября отражают глубокую связь человека с природой и веру в духовные законы. Наблюдая за окружающим миром и следуя мудрости предков, наши прадеды не только предсказывали погоду, но и стремились жить в гармонии с собой и миром.
