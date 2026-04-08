Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 апреля 2026 года

8 апреля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

8 апреля — день, наполненный важными событиями, памятными датами и религиозными праздниками. На эту дату выпадают международные, государственные и православные праздники, связанные с историческими и культурными традициями.

Давайте разберемся, какие важные праздники и события приходятся на 8 апреля 2026 года.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Международный день цыган

В этот день традиционно отмечают праздник всех рома, также известный как Международный день цыган (International Romani Day).

Это праздник, посвященный культуре, истории и правам цыганского народа. Он был учрежден в 1990 году на конгрессе Международного союза цыган в честь первой встречи представителей ромских общин в столице Британии в 1971 году.

Традиционно в этот важный для всех цыган день по всему миру проходят фестивали, концерты, выставки и акции в поддержку этнической идентичности и равноправия.

День сотрудников военных комиссариатов

В РФ 8 апреля отмечают День сотрудников военных комиссариатов — праздник, учрежденный в 2012 году. Это профессиональный праздник работников военкоматов, которые занимаются призывом в армию, учетом военнообязанных и организацией мобилизационных мероприятий.

Именно в этот день в 1918 году было создано Главное управление по формированию Красной армии. Сотрудники военкоматов играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны, организации призывных кампаний, учета и мобилизации военнообязанных.

Памятные даты и исторические события 8 апреля

1820 год — на греческом острове Милос найдена знаменитая статуя Венеры Милосской, которая сейчас хранится в Лувре.

1904 год — подписано Англо-французское соглашение, известное также как «Сердечное согласие», положившее начало союзническим отношениям между Великобританией и Францией.

1966 год — Леонид Брежнев стал Генеральным секретарем ЦК КПСС.

2005 год — похороны папы римского Иоанна Павла II, собравшие миллионы паломников со всего мира.

Необычные праздники и интересные факты

День рисования птиц

День рисования птиц (Draw a Bird Day) — необычный, но добрый и вдохновляющий праздник, который возник в Великобритании в 1943 году. По легенде, его основателем стала маленькая девочка, которая во время Второй мировой войны решила поднять настроение своему дяде, нарисовав для него птицу. Этот жест стал символом надежды и мира.

С тех пор 8 апреля стало днем, когда взрослые и дети по всему миру берут в руки карандаши и краски, чтобы нарисовать птиц — символ свободы, красоты и вдохновения. Художественные школы, музеи и экопроекты проводят мастер-классы, выставки и просветительские акции, призывая людей смотреть на природу внимательнее и бережнее относиться к пернатым обитателям планеты.

День рождения пожарной лестницы

8 апреля 1828 года Джозеф Дженнингс получил патент на пожарную лестницу, которая впоследствии стала важным элементом спасательной техники по всему миру. Изобретение позволило значительно ускорить эвакуацию людей из многоэтажных зданий во время пожаров.

Этот необычный праздник — день рождения пожарной лестницы — отмечается как напоминание о значении инженерных решений в деле спасения жизней. Сегодня пожарные лестницы — обязательный элемент любого пожарного автомобиля и важный атрибут безопасности в жилых и общественных зданиях. В этот день часто проходят тематические выставки, экскурсии в пожарные части и мероприятия по обучению правилам безопасности.

Этот день в истории: что произошло 8 апреля, кто родился и умер?

Родились:

1764 год — Николай Резанов, дипломат, участник кругосветной экспедиции и один из инициаторов русской колонизации Америки, прототип главного героя рок-оперы «Юнона и Авось».

1795 год — Владимир Раевский, писатель и декабрист.

1892 год — Мэри Пикфорд, продюсер, одна из самых популярных актрис эпохи немого кино.

1938 год — Кофи Аннан, генсек ООН (1997–2006), лауреат Нобелевской премии мира.

Умерли:

1973 год — Пабло Пикассо, художник, один из величайших мастеров XX века, один из основоположников кубизма.

2008 год — Надежда Румянцева, выдающаяся советская актриса, известная ролями в лентах «Неподдающиеся», «Девчата», «Королева бензоколонки».

2013 год — Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании, первая женщина на этом посту, прозванная Железной леди за твердость политической линии.

Церковные и религиозные праздники сегодня, 8 апреля

В православной традиции 8 апреля верующие отмечают Собор архангела Гавриила — одного из высших ангелов, вестника Божией воли. Архангел Гавриил считается покровителем добрых вестей, ведь он сообщил Деве Марии о будущем рождении Иисуса Христа. Праздник особенно почитаем верующими и связан с молитвами о духовной поддержке и благополучии.

Праздник был установлен для особого почитания архангела как вестника Божией воли и защитника верующих. В этот день верующие посещают храмы, молятся о духовном просвещении, просят о помощи в трудных ситуациях и защите от злых сил. Собор архангела Гавриила также символизирует благодарность за радостные вести и укрепление в вере.

Народный праздник 8 апреля: что можно и нельзя делать

8 апреля в народе напрямую связано с днем памяти архангела Гавриила — одного из высших ангелов, принесшего благую весть Пресвятой Богородице. В старину день называли «Гавриил Благовест» или «Выверни оглобли», так как к этому времени крестьяне начинали готовиться к весенним полевым работам.

8 апреля считалось благоприятным днем для работы в огороде — считалось, что с этого дня земля уже готова к посеву. Также в этот день начинали перекапывать грядки, готовить семена, печь хлеб и пироги — чтобы год был сытным, хозяйки пекли караваи и угощали соседей.

Запрещено было ругаться и сквернословить, так как бранные слова в этот день могут навлечь беду, а также оставлять грязную посуду, ведь это могло привлечь в дом ссоры и нужду.

Есть и некоторые приметы для этого дня:

Если снег еще лежит — весна будет поздней и холодной.

Услышать гром — к урожайному году.

Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — лето будет жарким.

Именины и день ангела 8 апреля

День ангела сегодня отмечают:

Алексей;

Василий;

Иван;

Павел;

Иродион;

Ника.

Это прекрасный повод поздравить друзей и близких с днем их небесного покровителя, пожелав им мира, здоровья и духовной силы.