Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 апреля 2026 года

Посетитель у иконы «Преподобные Сергий и Никон Радонежские в молении Святой Троице»

Наступило 5 апреля 2026 года. Православные священнослужители в этот день вспоминают Никона Радонежского, в США заботятся о себе, в мире — едят суп. Узнаем, какие еще праздники и исторические даты приходятся на 5 апреля.

Церковные и религиозные праздники 5 апреля: как мальчик из простой семьи пришел к настоящему успеху

5 апреля православная церковь вспоминает Никона Радонежского. Он известен как ученик святого, благословившего князя Дмитрия Донского перед Куликовской битвой, — Сергия Радонежского.

История Никона началась в детстве, когда он твердо решил стать монахом. Примером для подражания стал Сергий Радонежский. Мальчик всем сердцем желал прикоснуться к миру игумена Троицкого монастыря. Не сразу, но ему это удалось.

Первая попытка оказалась провальной. На встрече с Сергием Радонежским Никон услышал, что игумен не примет его в ряды своей братии. Однако закончился разговор не бесперспективно. Сергий отправил юношу на обучение к игумену Афанасию. Последний был давним учеником игумена Троицкого монастыря. Спустя много лет Афанасий смог дорасти до статуса руководителя православного монастыря.

Так Никон оказался в серпуховском Высоцком монастыре. Жизнь его была праведна, и к 30 годам он смог стать иеромонахом. Решив не ставить крест на детской мечте, он вновь пришел к Сергию Радонежскому. На этот раз святой дал Никону положительный ответ.

Ученичество иеромонаха проходило достойно. Сергий высоко оценил послушание Никона, потому решил назначить его руководителем Троицкого монастыря.

5 апреля люди прятали деньги от сторонних глаз. Считалось, что чужой взгляд, случайно упавший на горсть монет, может опустошить кошелек владельца.

Существовало еще одно интересное поверье. 5 апреля мужчины приводили в порядок рабочие инструменты и дворовые постройки. Женщины в это время наводили порядок в доме — собирали паутину по углам, выметали сор за порог, тщательно отмывали посуду и грязное белье. Этот ритуал помогал наполнить дом обновленной весенней энергией, полной тепла и благополучия.

Какие необычные праздники приходятся на 5 апреля в других странах

День супа. Это блюдо часто ассоциируется с уютом. Суп помогает наполнить дом атмосферой комфорта и душевного тепла. Приготовьте любимую наваристую похлебку, крем-суп или любую другую вариацию блюда, чтобы отметить праздник. Можно придумать свой собственный рецепт и сделать его частью доброй семейной традиции. Уникальный суп можно подавать близким, когда им тяжело, чтобы напомнить о своей любви и внимательном отношении к чувствам другого человека.

5 апреля в США отмечается необычный праздник — День заботы о себе. Забота о себе — не просто прихоть или модный тренд, а важная часть поддержания физического и психоэмоционального здоровья. Уметь отдыхать, восстанавливать силы и быть в гармонии с собой важно, чтобы не выгореть в отношениях с близкими и коллегами. Можете выделить время на прогулку, поход в спа или любимое хобби.

На 5 апреля приходится еще один праздник — День посадки деревьев. Его отмечают в Южной Корее. Праздник связан с послевоенным состоянием страны. Из-за проблем с эрозией почвы и вырубкой деревьев в 1970-х годах правительство начало масштабную программу по восстановлению лесов. Традиция дошла до наших дней. 5 апреля школьники, компании друзей и различные организации активно участвуют в посадке деревьев, чтобы повысить осведомленность общества о важности экологии и создать зеленые пространства для отдыха.

Посадка деревьев

5 апреля в истории: памятные даты и значимые события

5 апреля в истории — русское войско разбивает армию Ливонского ордена на Чудском озере, советский человек встретился с настоящей легендой отечественного автопрома, а в штате Вирджиния проходит свадьба плантатора Джона Рольфа и дочери вождя индейского племени — Покахонтас. Ознакомимся с этими фактами подробнее.

1242 год — под командованием Александра Невского объединенные силы Новгородской республики и Владимиро-Суздальского княжества вступают в легендарную битву с силами Ливонского ордена и Дерптского епископства. Победа на Чудском озере остается за первой обозначенной силой. Поражение помешало крестоносцам отвоевать Псков, главную цель их восточного крестового похода. Битва остановила продвижение Тевтонского ордена на восток.

1614 год — Покахонтас, дочь вождя индейского племени Поухатан, выходит замуж за английского плантатора Джона Рольфа. Свадьба прошла в Джеймстауне. Этот брак на несколько лет обеспечил мир между поселенцами и племенем Поухатан.

1977 год — советский человек встретился с настоящей легендой отечественного автопрома. Волжский автомобильный завод презентовал первый серийный автомобиль. Он известен как ВАЗ-2121 — «Нива».

В этот день появились на свет

1950 год — продюсер, певица, автор стихов, солистка ABBA Агнета Фельтског.

1969 год — актриса, музыкант, известная по кинокартинам «Гитлер капут!» и «Невеста по почте», Эвелина Бледанс.

1983 год — музыкант, победитель легендарной «Фабрики звезд», один из участников группы «Корни» Алексей Кабанов.

В этот день мир покинули

1697 год — Карл XI — король Шведской империи, человек, стремившийся привести страну к мирной жизни. Он способствовал экономической стабилизации и реорганизации армии в государстве, годы его правления были самым продолжительным периодом мира в империи.

1916 год — историк, номинант Нобелевской премии мира, член масонской ложи «Возрождение» Максим Ковалевский.

1994 год — музыкант, один из основателей гранж-культуры, рокер, солист коллектива Nirvana Курт Кобейн.